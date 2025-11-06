قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

المتهم
المتهم
أحمد مهدي

أدلى المتهم بقتل علي ماهر عباس صاحب مطعم مكرونة شهير في حلوان باعترافات أولية أمام فرق المباحث فور ضبطه بعد ارتكاب جريمته.

اعترافات المتهم بقتل صاحب المطعم 

وقال المتهم أ ح مسجل جنائي خطر، أنه نشب بينه وبين المجني عليه خلافات في عام 2009 وتم حبسه حينها بعد مشاجرة بينهما وبعد ذلك شعر بالظلم إلا أنه انتظر تربية ابنته واطمأن عليها بعدما تزوجت ثم الانتقام من المجني عليه.

انتقل فريق من نيابة حلوان ومباحث قسم حلوان إلى مسرح جريمة مقتل علي ماهر عباس صاحب محل كشري شهير للوقوف على ملابسات الحادث.

مصرع صاحب أشهر محل كشري في حلوان

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم بقتل صاحب أشهر محل كشري بمحيط مترو حلوان، وجار عرضه على النيابة العامة في حلوان.

مقتل صاحب مكرونة ابو رجيلة
مقتل صاحب مكرونة ابو رجيلة
مقتل صاحب مكرونة ابو رجيلة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة حلوان تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بوقوع جريمة بمنطقة صلاح سالم وعلى الفور انتقلت وحدة مباحث حلوان لموقع الجريمة.

تفاصيل مقتل صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية والمعاينة العثور على جثمان ع أ ر صاحب أشهر محل كشري بمنطقة حلوان، على يد مسجل جنائي خطر يدعى أ ح من حلوان والسبب خلافات قديمة.

وكشفت تحريات أجهزة المباحث في حلوان أن الحادث بسبب خلافات تعود لأكثر من 15 عاما، حيث زعم المتهم بأن المجني عليه كان قد تعرض له من قبل وأنه كان يحاول أخذ حقه خلال السنوات الماضية وبالنهاية قتله.

القبض على المتهم بقتل صاحب مكرونة أبو رجيلة

وتبين من التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن المتهم قام بالظهور في مقطع فيديو توعد فيه المجني عليه بالانتقام منه بسبب الخلافات القديمة، ثم توجه اليه بعدها وقام بإنهاء حياته.

وتجري الأجهزة الأمنية في القاهرة تحريات موسعة لكشف ملابسات وأسباب وتفاصيل الحادث المروع الذي راح ضحيته صاحب أشهر محل كشري في حلوان، حيث يتم فحص كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة وسماع أقوال شهود العيان على الحادث مع فحص مقطع فيديو المتهم.

جريمة تهز حلوان

وعقب تقنين الاجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة تفصيليا وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة في حلوان لمباشرة التحقيقات في الحادث.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور "الحاج علي" المجني عليه والمتهم يدعى "حلمي" حيث ذكر عدد من شهود العيان أن المتهم هشم رأس الضحية بسبب خلافات قديمة بينهما منذ عام 2009 وأن المتهم توعده في بث مباشر على فيسبوك بقتله ثم بعد ساعات نفذ تهديده وسط الشارع وصرخات المارة.

صاحب مكرونة ابو رجيلة حلوان مديرية أمن حلوان جريمة حلوان القاهرة

