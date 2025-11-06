تنكروا فى ملابس عمال .. القبض على عصابة سرقة كبلات الانترنت بسوهاج

كشفت الأجهرة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام عدد من الأشخاص بسرقة كابلات الإنترنت بإستخدام سيارة "نقل" بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج.

تنكروا فى ملابس عمال .. القبض على عصابة سرقة كبلات الأنترنت بسوهاج

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (7 أشخاص - مقيمين بنطاق محافظات "القاهرة، الجيزة، أسيوط، سوهاج").

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة عن طريق إرتداء ملابس مشابهة لملابس عمال إحدى الشركات وسحب الأسلاك المشار إليها، وبحوزتهم (المسروقات المستولى عليها، السيارة والأدوات المستخدمين فى إرتكاب الواقعة")، وأقروا بالتصرف فى المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى 3 عملاء سيئى النية "أمكن ضبطهم".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.