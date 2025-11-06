مصرع أسرة كاملة.. شاحن موبايل وراء حريق شقة بشبرا الخيمة

كشفت التحريات الأولية في حادث الحريق المروع الذي شهدته منطقة بيجام بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أن ماس كهربائي بشاحن هاتف محمول كان وراء اندلاع النيران داخل الشقة السكنية بالطابق السابع بأحد العقارات بشارع عزيز المصري، ما أسفر عن مصرع أسرة كاملة مكونة من أم وجدة وأربعة أطفال، بينهم طفل من ذوي الهمم.



وتبين من التحريات أن الحريق اندلع أثناء نوم أفراد الأسرة، ما أدى لاختناقهم نتيجة الدخان الكثيف قبل أن تلتهم النيران باب الشقة وتمنع خروجهم، حيث لقي الجميع مصرعهم في الحال.



وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها لباقي أدوار العقار والمباني المجاورة، فيما نُقلت الجثامين إلى مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة.

وانتدبت النيابة العامة المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق والخسائر المادية التي نتجت عنه، كما كلفت المباحث الجنائية باستكمال التحريات حول الواقعة وملابساتها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.