معاكسة فتاة تنتهي بمشاجرة بالأسلحة بالبيضاء في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن نشوب مشاجرة بين بعض الأشخاص بالأسلحة البيضاء بالإسكندرية.

معاكسة فتاة تنتهى بمشاجرة بالأسلحة بالبيضاء بالإسكندرية

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وأنه بتاريخ 31 أكتوبر الماضى حدثت مشاجرة بين طرف أول عاطلان – مقيمان بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، وطرف ثاني أحد الأشخاص – مقيم بذات العنوان تعدى خلالها الطرفين على بعضهما بالضرب بإستخدام (2 سلاح أبيض – صدادة حديدية) "دون حدوث إصابات" بسبب قيام الطرف الثانى بمعاكسة إحدى أقارب الطرف الأول.

أمكن ضبط طرفي المشاجرة ، وبحوزتهم الأسلحة البيضاء المستخدمة فى التعدي، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.