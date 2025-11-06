خدعني بصلة القرابة وصورلي فيديو بالعافية مع أصحابه.. اعترافات زوجة

أحالت جهات التحقيق المختصة متهمين عاطلين عن العمل لاتهامهم بقضية هتك عرض زوجة بمنطقة فيصل والهرم إلي محكمة الجنايات

شهادة المجني عليها

شهدت بأنها وعلي إثر خلف مالي سابق بين نجل عمومتها وبين المتهمين ، تواصل معها المتهم الأول هاتفيا حال عودتها الي منزلها موهما إياها بمقابلتها لاعطائها منقولات لتسليمها لزوجها ، فطاوعته لصلة القرابه بينهما، فاستدراجها بتلك الحيلة بعيدًا عن أعين ذويها ، حيث اقتادها عنوه مشهرا سلاحا ابيض في

وجهها للعقار محل سكنه مستخدماً في ذلك دراجة بخارية "توكتوك" ، وذلك تمهيدا لقيامهم بتجريدها من ملابسها ومعاشرتها معاشرة الأزواج رغماً عنها ، والتقطا ووثقا مقاطع مصوره لفعلتهما تلك بكاميرا هاتفه المحمول - وهدداها عقب ذلك بإرسال تلك المقاطع المصورة الي زوجها إن لم تنصاع لأمرهما وهو استدراج نجل عمومتها لتسوية الخلف المالي فيما بينهم

جاء بامر الإحالة أن المتهمين واقعا المجني عليها بغير رضاها وذلك بأن هدداها حال كونهما حاملا لسلاح أبيض لم تشبط فخضعت لهما تحت وطأة ذلك بالإكراه والتهديد فحسرا عنها سروالها وطرحها علي سرير داخل غرفة بمسكن الأول وعاشروها معاشرة الأذزواج

كما أن تلك الجريمة اقترنت بجناية أخري في نفس الوماكن والمكان حيث خطفوا وأخري مجهولة المجني عليها بالتحايل ذلك أنه علي اثر خلافات مسبق بينهم وبين نجل عمومة المجني عليها تواصل المتهم الأول معها هاتفيا واستدرجها لمسكنه بمنأى عن أعين ذويها بدعوي توصيلها واستجابة المجني عليها لتلك الحيلة وكان ذلك تمهيدا منهم لارتكاب الجريمة

كما أنهم هددا بإفشاء أمر من الأمور التى تحصلوا عليها باستخدام إحدي الوسائل محل الاتهام والتقطا مقطعا مصورا يظهر عورتها بواسطة هاتف احداهماوهددا بارسال المقطع المصور إلي زوجها وكان ذلك تهديد مصحوب بتكليفها باستدراج نجل عمومنتها اليهما