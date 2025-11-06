كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إستغاثة القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة وفرض الإتاوات عليه ووالده مقابل السماح لهما ببيع منتجاتهما بمنطقة سوق الحمام بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة.

“خلافات على بيع أسماك الزينة” وراء منشور الاستغاثة المتداول بالقاهرة

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وتبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول القائم على النشر - مقيم بمحافظة الجيزة، وطرف ثان 3 أشخاص – مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة وكفرالشيخ ، بسبب خلافات مالية بينهم نظير عملهم فى مجال بيع أسماك الزينة ، قام على إثرها الأول بنشر المنشور المشار إليه.

تم ضبط الطرفين وبمواجهتهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.