لفتة إنسانية.. أمن الفيوم يعيد طفلا من ذوي الاحتياجات لأهله

نجحت الأجهزة الأمنية بالفيوم فى إعادة طفل من ذوى الإحتياجات الخاصة لأهليته.

طفل من ذوى الاحتياجات لأهله

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم من أحد المواطنين بالعثور على طفل "من ذوى الإحتياجات الخاصة" بدائرة قسم شرطة الفيوم ضالاً الطريق من أهليته.

أمكن التوصل لوالده ، وبسؤاله أفاد بخروج نجله من مسكنهما للهو ولم يعد مرة أخرى .. تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم الطفل لوالده وأخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايته.

وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعى من خلال التعامل الإيجابى مع كافة الحالات والمواقف الطارئة ذات الطابع الإنسانى .