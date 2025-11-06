جمع 36 مليون جنيه من المواطنين.. سقوط مستريح الملابس بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالنصب والاحتيال على آخرين والاستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها مقابل أرباح مالية.

جمع 35 مليون جنيه من المواطنين.. سقوط مستريح الملابس بالإسكندرية

البداية عندما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من (6 أشخاص – مقيمين بمحافظة الإسكندرية) بتضررهم من أحد الأشخاص ، لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية ، بزعم توظيفها فى مجال المواد الغذائية والملابس الجاهزة مقابل أرباح مالية إلا أنه لم يفى بذلك أو رد المبلغ.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه (مدير وشريك فى شركة استيراد وتصدير "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر) وتبين مزاولته نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها فى مجال التجارة بالمواد الغذائية والملابس الجاهزة، وتمكنه من الاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت (36,5 مليون جنيه).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.