الإعدام للأب و15 عامًا للابن في إنهاء حياة شاب بقنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادى شمال قنا ، بمعاقبة عامل بـ الاعدام شنقًا والسجن 15 عاما، لنجله بتهمة إنهاء حياة شاب بسبب خلافات بينهما بـ نجع حمادي.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الرفاعي، وعضوية المستشارين مصطفى محمود، وهشام يحي وسكرتارية، أبو المعارف عبد الشافي،ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير.





ترجع وقائع القضية إلى 18 ابريل 2024، عندما تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا يفيد مصرع يوسف.ح، وشهرته علاء، بطلقات نارية أطلقها عليه شخصين بنطاق مركز نجع حمادى.



وبتكثيف التحريات، تبين أن دندراوي.ع، 44 عاما، ونجله ماهر، وراء ارتكاب الجريمة لوجود خلافات سابقة بينهما، وتمكنت قوة أمنية من ضبطهم ووجهت لهم تهمة قتل المجني عليه.



وأحيلت القضية برقم 18801 لسنة 2024 جنح مركز نجع حمادي، وقيدت برقم 5765 لسنة 2024 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، التي عاقبت المتهم الأول بالإعدام شنقًا، والسجن 15 سنة للمتهم الثاني، بعد إحالة أوراقهما إلى فضيلة المفتي.



