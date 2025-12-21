جيهان سلامة: جالي سرطان القولون والدكتور قالي مش هتعيشي أكتر من 9 شهور

قالت الفنانة جيهان سلامة، أنها غابت عن الظهور على الشاشة، بسبب مرضها النادر حيث أصيبت بسرطان في القولون، موضحة أنها تعاني من ذلك المرض في عام 2018، حتى أجرت آخر عملية منذ فترة سابقة.



وتابعت جيهان سلامة حديثها خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج مع الإعلامية نهال طايل والذي يُعرض عبر فضائية صدى البلد 2، قائلة أنها أخذت وقتاً طويلاً حتى تتماثل من الشفاء بعد عدة عمليات طويلة فمنذ عام ونصف أجرت العملية الأخيرة، وأخبرها الطبيب بأن العملية صعبة للغاية حيث أوضح لها أنهسا تعيش من 4 شهور حتى 9 شهور، مردفة أنه في البداية تم تشخيص مرضها بالخطأ.



وأضافت جيهان سلامة: «المرض بتاعي اتشخص غلط والدكتور قالي هتعيشي من 4 شهور لـ 9 شهور لأن المرض انتشر وقتها في جسمي من القولون المستقيم وعمل إنسداد وفي حالتي وقتها مكانش ينفع أخد جلسات كيماوي أو إشعاع والدكتور قالي حتى لو أخدتي علاج كيماوي لمدة 20 سنة ولا هيحصل حاجة».



وأردفت جيهان سلامة، أن أهلها وقفوا بجوارها طوال تلك المرحلة وأصدقاؤها دعموها خلال مرحلة العلاج، مردفة أنها رفضت أن تعلن خبر مرضها للجمهور أو على السوشيال ميديا حتى بعدما تتعهفى، لكن هناك أصدقاء من الوسط الفني علموا بخبر مرضها مثل أحمد رزق وانتصار وأحمد آدم حتى أتميت شفائي.



واختتمت جيهان سلامة، حديثها قائلة أن تجربة مرضها صعبة للغاية وتعلمت منها أشياء كثيرة أثرت في حياتها، وأتي المرض لها بسبب الزعل، قائلة: «المرض جالي بسبب الزعل وأنا من 2018 الحياة كلها اتلخبطت معايا وحصلتلي مشكلة من أقرب الناس حواليا الشخص ده سرقني وبخطة وقلة أدب وشهر بيا وانا دخلت المعركة ولجأت للقضاء والحمد لله كسبت القضية لكن الطرف الأول زعلني وكان من الدرجة الأولى لأنها قضية ورث».





https://www.facebook.com/share/p/17qWAXZDXe/