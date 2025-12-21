قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ملخص الشوط الأول.. منتخب المغرب يفشل في فك لغز دفاع جزر القمر
الصور هتصدمك.. استخراج 34 مسمارا من معدة مريضة بمستشفى كفر الشيخ العام
صاحب مصنع أبو طرطور: مصر لديها احتياطي من الفوسفات يصل إلى مليار طن
ركلة جزاء ضائعة وإصابة.. شوط أول سلبي بين المغرب وجزر القمر في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية
تعرف علي أبرز أرقام مواجهة انجولا وجنوب أفريقيا قبل موقعة أمم أفريقيا
جيشكم هو جيش الشعب.. القوات المسلحة تنفى منح امتيازات لضباطها بالمخالفة للدستور وتحذر من العناصر المناوئة
مدير تحرير الأهرام: القاهرة تقود التحرك الدولي لضمان تنفيذ اتفاق التهدئة في غزة
البترول: ضبط متهمين بالاستيلاء على كميات كبيرة من الوقود بأحد المستودعات
شيكوبانزا يسعي لفك عقد أنجولا أمام جنوب أفريقيا ببطولة الأمم
وفاة الشيخ منصور الرفاعي عبيد بعد رحلة عطاء بخدمة كتاب الله.. معلومات لا تعرفها عنه
بيان عاجل للقوات المسلحة لـ المصريين: جيشكم هو جيش الشعب
برشلونة يعلن إصابة مدافعه بتمزق في الرباط الصليبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جيهان سلامة: جالي سرطان القولون والدكتور قالي مش هتعيشي أكتر من 9 شهور

جيهان سلامة
جيهان سلامة

قالت الفنانة جيهان سلامة، أنها غابت عن الظهور على الشاشة، بسبب مرضها النادر حيث أصيبت بسرطان في القولون، موضحة أنها تعاني من ذلك المرض في عام 2018، حتى أجرت آخر عملية منذ فترة سابقة.


وتابعت جيهان سلامة حديثها خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج مع الإعلامية نهال طايل والذي يُعرض عبر فضائية صدى البلد 2، قائلة أنها أخذت وقتاً طويلاً حتى تتماثل من الشفاء بعد عدة عمليات طويلة فمنذ عام ونصف أجرت العملية الأخيرة، وأخبرها الطبيب بأن العملية صعبة للغاية حيث أوضح لها أنهسا تعيش من 4 شهور حتى 9 شهور، مردفة أنه في البداية تم تشخيص مرضها بالخطأ.


وأضافت جيهان سلامة: «المرض بتاعي اتشخص غلط والدكتور قالي هتعيشي من 4 شهور لـ 9 شهور لأن المرض انتشر وقتها في جسمي من القولون المستقيم وعمل إنسداد وفي حالتي وقتها مكانش ينفع أخد جلسات كيماوي أو إشعاع والدكتور قالي حتى لو أخدتي علاج كيماوي لمدة 20 سنة ولا هيحصل حاجة».


وأردفت جيهان سلامة، أن أهلها وقفوا بجوارها طوال تلك المرحلة وأصدقاؤها دعموها خلال مرحلة العلاج، مردفة أنها رفضت أن تعلن خبر مرضها للجمهور أو على السوشيال ميديا حتى بعدما تتعهفى، لكن هناك أصدقاء من الوسط الفني علموا بخبر مرضها مثل أحمد رزق وانتصار وأحمد آدم حتى أتميت شفائي.


واختتمت جيهان سلامة، حديثها قائلة أن تجربة مرضها صعبة للغاية وتعلمت منها أشياء كثيرة أثرت في حياتها، وأتي المرض لها بسبب الزعل، قائلة: «المرض جالي بسبب الزعل وأنا من 2018 الحياة كلها اتلخبطت معايا وحصلتلي مشكلة من أقرب الناس حواليا الشخص ده سرقني وبخطة وقلة أدب وشهر بيا وانا دخلت المعركة ولجأت للقضاء والحمد لله كسبت القضية لكن الطرف الأول زعلني وكان من الدرجة الأولى لأنها قضية ورث».


 

https://www.facebook.com/share/p/17qWAXZDXe/

جيهان سلامة اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

كأس أمم إفريقيا

التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

تردد قناة الجزائرية الرياضية

كأس أمم أفريقيا 2025 .. تردد قناة الجزائرية الرياضية وطريقة التثبيت

ناصر البرنس وشقيقه من داخل المستشفى

ناصر البرنس من المستشفى: أخويا زعل عشان معزمتوش في افتتاح المطعم.. شاهد

طقس

إحذر البرد والرياح .. الأرصاد تعلن طقس الـ 5 أيام القادمة

نوة عيد الميلاد

رياح شديدة وأمطار غزيرة .. تعرف على موعد نوة عيد الميلاد بالإسكندرية

أرشيفية

تورط مسئول بشركة بترول شهيرة في قضيــــة قــــــــتل ..القصة الكـــاملة

حادث المريوطية

جحيم على الدائري| القصة الكاملة لسقوط سيارة نقل بالمريوطية.. وشهود: "حاولنا ننقذ السواق ومعرفناش نطلعه من النار"

ترشيحاتنا

ياسمينا العبد

ياسمينا العبد ترتبط بـ يوسف رأفت في الحلقة الـ 11 من مسلسل ميد ترم

جيهان سلامة

جيهان سلامة: جالي سرطان القولون والدكتور قالي مش هتعيشي أكتر من 9 شهور

بسمة بوسيل

مصر جمال خالص.. بسمة بوسيل تشارك صور من زيارتها لمحافظة الأقصر

بالصور

عبلة سلامة تتصدر التريند مع كندة علوش بعد تصريحاتها الأخيرة

كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة

بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟

أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال

رماية بالذخيرة وتدمير الأهداف بختام التدريب البحري المصري الفرنسي | فيديو وصور

فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

فيديو

اختفاء محمود تويوتا

5 أيام غموض.. لغز اختفاء «محمود تويوتا» يحير سوهاج

ايمان عبد اللطيف

ناصر البرنس يكشف تفاصيل ما حدث لشقيقه بعد إشعـ.اله النار في نفسه

زيجات نجلاء فتحي

قصة حب مع أحمد زكي و4 جوازات .. أسرار في حياة نجلاء فتحي

ايمان عبد اللطيف

خاص.. حامد حمدان يتجاهل اتصالات الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد