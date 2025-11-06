السيطرة على حريق شب فى شقة سكنية بشبرا الخيمة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب فى شقة بمنطقة بيجام بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حيث اندلع الحريق داخل شقة سكنية بالطابق السابع بأحد العقارات المكونة من 7 طوابق بشارع عزيز المصري.



وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغًا بالواقعة، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي أدوار العقار والمباني المجاورة.



وأكدت المعاينة الأولية أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح، واقتصر على الخسائر المادية ببعض محتويات الشقة، فيما جرى تنفيذ أعمال التبريد بشكل كامل لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى.



وانتقل إلى موقع الحادث قوات الأمن والحماية المدنية ومسؤولو الحي، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار حفاظًا على سلامة المواطنين .

ويجري حاليًا فحص موقع الحريق لتحديد أسبابه بمعرفة المعمل الجنائي، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة