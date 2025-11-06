قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باستثمارات نصف مليار جنيه | رئيس الوزراء يفتتح مصنع المنصور لتصنيع فلاتر المركبات ..صور
السوبر المصري.. سيراميكا يطمح لصناعة التاريخ أمام الأهلي في نصف النهائي
حزب الله: نؤكد حقنا ‏المشروع في مقاومة الاحتلال والوقوف إلى جانب جيشنا
مصر تدخل خط استثمار الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات البيئية
الري: إطلاق تجريبي لمنظومة المتغيرات المكانية لرصد المخالفات بـ التابلت
جوع ومقابر جماعية .. كوارث مفزعة في السودان
الأيام البيض.. حكم من نسي صيامها وهل يمكن قضاؤها؟
غيابات مؤثرة في الزمالك قبل مواجهة بيراميدز بالسوبر المصري
باختيار مؤتمر اليونسكو | العناني مديرًا للمنظمة بعدد أسواق غير مسبوق
عبدالرؤوف يستقر على تشكيل الزمالك لموقعة بيراميدز في كأس السوبر
بيراميدز جاهز لموقعة الزمالك في السوبر.. يورتشيتش يستقر على التشكيل المتوقع
قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر
حوادث

السيطرة على حريق شب فى شقة سكنية بشبرا الخيمة

الحريق
الحريق
إبراهيم الهواري

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب فى شقة بمنطقة بيجام بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حيث اندلع الحريق داخل شقة سكنية بالطابق السابع بأحد العقارات المكونة من 7 طوابق بشارع عزيز المصري.


وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية  بلاغًا بالواقعة، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي أدوار العقار والمباني المجاورة.


وأكدت المعاينة الأولية أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح، واقتصر على الخسائر المادية ببعض محتويات الشقة، فيما جرى تنفيذ أعمال التبريد بشكل كامل لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى.


وانتقل إلى موقع الحادث قوات الأمن والحماية المدنية ومسؤولو الحي، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار حفاظًا على سلامة المواطنين .
ويجري حاليًا فحص موقع الحريق لتحديد أسبابه بمعرفة المعمل الجنائي، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة

القليوبية بنها محافظ القليوبية

