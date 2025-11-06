كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الطلاب أمام إحدى المدارس بالغربية.

القبض على 3 طلاب تشاجروا أمام مدرسة بطنطا

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأنه بتاريخ 29/ أكتوبر الماضى حدثت مشادة كلامية بين طالبان و طالب أخر جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية تطورت لمشاجرة أمام إحدى المدارس الكائنة بدائرة القسم .



أمكن ضبط طرفى المشاجرة فى حينه، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.