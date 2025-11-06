قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

ضبط فتاة تمارس الأعمال المنافية للآداب بتطبيق هاتفي في الإسكندرية

مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط إحدى السيدات لقيامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالى بالإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى الفتيات بإستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بنطاق محافظة الإسكندرية ، وبحوزتها (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطها الإجرامى) ، وبمواجهتها إعترفت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.

