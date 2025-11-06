القبض على سائق ميكروباص غير ملتزم بالأجرة في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام قائد سيارة "أجرة" بتقسيم المسافات وعدم الإلتزام بخط السير لزيادة قيمة الأجرة بالجيزة.

القبض على سائق سيارة ميكروباص غير ملتزم بالأجرة المحددة بالجيزة

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذ الشأن ، وأمكن تحديد وضبط السيارة " سارية التراخيص " وقائدها (سائق- مقيم بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.