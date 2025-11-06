حظر سير السكوتر الكهربي بكافة شوارع محافظة القاهرة

أصدر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة قرارًا بحظر سير السكوتر الكهربي، والموضح صورته، بكافة شوارع ومحاور المحافظة سواء رئيسية أو فرعية .

وأكد قرار محافظ القاهرة على كافة رؤساء الأحياء التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لشن حملات يومية لضبط السكوتر الكهربي ، والتحفظ عليه ، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية بالعرض على الجهات القضائية المختصة في هذا الشأن .

ونص القرار على أن تقوم كافة الأحياء بحصر كافة الكيانات والمحال والتي تقوم ببيع أو تأجير أو تسهيل الحصول على السكوتر الكهربي المشار إليه ، تمهيداً لإتخاذ الاجراءات القانونية المقررة وفق ما أقره قانون المحال العامة ، وأن يقوم كل حي بإعداد محضر يومي بنتاج أعمال الحملات، على أن يتم عرضه على نائب المحافظ للمنطقة، تمهيداً لعرض تقرير دوري أسبوعى متكامل بشأن أعمال الحملات في المنطقة على محافظ القاهرة

وأكد قرار محافظ القاهرة على ضرورة أن تلتزم كافة الجهات والإدارات المختصة بمحافظة القاهرة وذات الصلة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تضمن معاونة الأحياء في أداء وتنفيذ أعمالها .