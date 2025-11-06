الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

حصل موقع صدى البلد الإخباري، على الصور الأولى لموقع حادث مصرع 3 أشخاص بسبب حريق داخل سيارة ملاكي، اليوم الخميس، غربي محافظة الإسكندرية.

وبدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد باحتراق سيارة ملاكي بالطريق الدولي غربي الإسكندرية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات الإسعاف ورجال الحماية المدنية لمكان الحادث، وفرضت كردون أمني لحماية المارة من امتداد ألسنة اللهب، وتمكنت قوات الحماية المدنية في إخماد الحريق.

وكشف البلاغ عن اشتعال سيارة ملاكي وتفحمها، مما أسفر عن 3 وفيات وإصابة في حالة حرجة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر إجراءتها، وتم نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.