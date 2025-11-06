قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري: القوات المسلحة حريصة على توعية الشباب المصرى بحجم التحديات الراهنة

نفذت قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع محافظة الغربية مشروعاً للتدريب العملى المشترك لإدارة الأزمات والكوارث بمشاركة الأجهزة التنفيذية للمحافظة وذلك للوقوف على مدى الجاهزية والإستعداد لمجابهة المواقف الطارئة بإستخدام الإمكانيات المتاحة وكذا تنمية مهارات العناصر التخصصية، وفى نهاية التدريب العملى تم تكريم عدد من أسر الشهداء بالمحافظة.

وفى إطار تنفيذ إستراتيجية تنمية روح الولاء والإنتماء تم تنظيم ندوتين تثقيفيتين مع كلاً من وزارة العمل ومديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية تم خلالهما إلقاء الضوء على التحديات التى تحيط بالدولة المصرية فى ظل المتغيرات الحالية على المستويين الدولى والإقليمى ، كذلك الدور والجهود التى تقوم بها الدولة فى مختلف المجالات ، وفى ختام الندوتين تم تكريم عدد من أسر الشهداء وذوي الهمم .

كما تم تنظيم إحتفالية بالتعاون مع جامعة عين شمس تضمنت تقديم عدد من العروض الفنية الوطنية وذلك بمناسبة إحتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة .

وخلال تلك الفعاليات نقل اللواء أح هشام حسنى حسن قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مؤكداً حرص القوات المسلحة على توعية الشباب المصرى بحجم التحديات الراهنة وإرتباطها بالمتغيرات المستمرة على الصعيدين الدولي والإقليمي ، فضلاً عن دور الدولة المصرية فى مواجهة تلك التحديات وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

وفى إطار دعم القوات المسلحة لأبناء مصر من ذوى الهمم ، نفذت قوات الدفاع الشعبي والعسكري معرضين لمنتجات ذوي الهمم بدار المدفعية وذلك بالتعاون مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة

لتسهيل عرض منتجاتهم , وقد حظيت بإقبال كبير من قبل الزوار الذين أبدوا إعجابهم بالمعروضات

وإبداعات حولتها الأيدى الماهرة إلى أدوات تناسب الحياة العصرية.

كما نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري عدداً من الزيارات للعاملين بالوزارات والمديريات وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية القومية العملاقة التى تنفذها الدولة المصرية، وذلك لمتابعة حجم الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية فى مجالات التنمية الشاملة فى مختلف ربوع الوطن لتحقيق رؤية مصر 2030.

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على التعاون مع المجتمع المدني والتنسيق مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة.