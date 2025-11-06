بعد طرح أغنية متخذلنيش.. إليسا تتصدر التريند

تصدرت الفنانة إليسا مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية بعد أن طرحت أحدث أغانيها بعنوان “متخذلنيش” ، وهى الأغنية الرسمية لفيلم السلم والتعبان٢.



كلمات أغنية متخذلنيش

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: خايفة، شُفت كتير من الدنيا، شُفت أذى من أقرب ناس خايفة، أعيش سنين بجروحي، وقُلت هعيشها لوحدي خلاص، وقابلتك بعد ما قُلت يا دوب بالعافية أنا اتلَصمت، أنا كنت كفرت بالحب خلاص ورجعت آمنت، وقابلتك بعد ما قُلت يا دوب بالعافية أنا اتلَصمت، أنا كنت كفرت بالحب خلاص ورجعت آمنت، على قد ما بيك فرحانة أوي، أنا خايفة، أنا خايفة أوي، تطلع زي زمان وأندم بعد ما فيك ياما اتعشمت، فـ متخذلنيش، أرجوك متخذلنيش، أرجوك تطلع تستاهل حبي ده ليك، ومتجرحنيش

فيلم السلم والتعبان٢



وكانت طرحت الشركة المنتجة للجزء الثاني من فيلم السلم والتعبان البرومو التشويقي الأول للعمل الذي يحمل اسم "لعب عيال".

الفيلم من إخراج طارق العريان وتأليف أحمد حسني، و من المقرر عرضه قريباً في الأسواق المصرية والعربية.



أعلن المخرج طارق العريان عن انطلاق تصوير الجزء الثاني من فيلم “السلم والثعبان”، بعد مرور 24 عامًا على عرض الجزء الأول في عام 2001.

يشارك في بطولة الجزء الثاني عمرو يوسف ومعه أسماء جلال حيث سيجسدان شخصيتي “ملك” و”أحمد” في قصة حب جديدة.

يُذكر أن الجزء الأول من “السلم والثعبان” كان من بطولة هاني سلامة، حلا شيحة، وأحمد حلمي، وحقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه