حسام الغمري: زيارة الرئيس للكنيسة في احتفالات رأس السنة أصبحت تقليدا ثابتا

قال الإعلامي حسام الغمري، إن زيارة الرئيس السيسي للكنيسة في احتفالات رأس السنة أصبحت تقليدًا ثابتًا رسّخه بنفسه.

وأعتبر في لقائه على قناة "الحياة"، أن هذه الزيارة تحمل رسائل واضحة لطمأنة المصريين، وأشار الى ان الرئيس طمأن المصريين بشرط وحدة الصف الوطني، كما أنها تمثل رسالة سياسية وأمنية موجهة للداخل والخارج في آن واحد.



وفي سياق متصل، تابع: الأجهزة المعادية بتجند الفاسد المنحل أخلاقياً وتشغله ضد بلده، ودور جماعة الإخوان الإرهابية رصد أكثر الأشخاص انحلالا وتقديمه للشاباك.

وأكد أن القيادات الإخوانية الكبيرة في الخارج، تم تصويرهم من قبل الأجهزة الاستخباراتية التي تجندهم، لإمكان السيطرة على هذه الشخصيات، وهذه التصاوير تثبت علاقات نسائية لهذه الشخصيات.



