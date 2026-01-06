عبد الحليم قنديل: العالم يشهد تحولا تاريخيا من القطب الواحد إلى تعدد الأقطاب

أكد الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، إن العالم يمر بمرحلة تحول تاريخية عنيفة من نظام القطب الواحد إلى نظام دولي متعدد الأقطاب.

وأضاف خلال حوار ببرنامج مساء دي ام سي، مع الاعلامي اسامة كمال، أن ما يجري على الساحة الدولية يعكس إعادة تشكيل شاملة لموازين القوى، وأن الأمم المتحدة باتت في طريقها للبحث عن حلول بعد تكرار انتهاكات القانون الدولي عشرات المرات.



وتابع أن هذا التحول لم يبدأ مؤخرًا، بل تتبلور ملامحه منذ سنوات، مشيرًا إلى أن حرب أوكرانيا كانت بمثابة نذير كاشف لطبيعة المرحلة الجديدة، بما حملته من تغيرات استراتيجية واتجاه متزايد نحو الشرق.