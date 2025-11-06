قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بناءا على الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 ، من المقرر أن يتم عقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي ، من 14 ديسمبر 2025 حتى 17 ديسمبر 2025

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : كما سيعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 خلال أيام 3 و 4 و 5 يناير 2026

وعلى جانب آخر ، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 لطلاب صفوف النقل .

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، سيتم عقد امتحانات شهر نوفمبر 2025 لطلاب صفوف النقل من 23 نوفمبر 2025 حتى 30 نوفمبر 2025

وتعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 هي ثاني امتحانات شهرية يخوضها طلاب صفوف النقل في المدارس خلال العام الدراسي الحالي 2025 / 2026 ، بعد أن ادى الطلاب امتحانات شهر اكتوبر خلال الفترة من 26 أكتوبر 2025 حتى 30 أكتوبر 2025

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2025

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها لن تتولى وضع جدول امتحانات شهر نوفمبر 2025 بشكل مركزي موحد على مستوى الجمهورية ، مشيرةً إلى أن جدول امتحانات شهر نوفمبر 2025 تتولى وضعه وإعلانه المديريات والإدارات التعليمية والمدارس مع الإلتزام بالموعد الرسمي المحدد له .

ويتم إعداد أسئلة امتحانات شهر نوفمبر 2025 من قِبل موجهي المواد لضمان العدالة وتوحيد مستوى التقييم.

وخلال امتحانات شهر نوفمبر 2025 ، من المقرر أن تقوم كل مدرسة بإعداد 3 نماذج امتحانية لكل مادة وارسالها للتوجيه المختص بالإدارة التعليمية لمراجعتها والتأكد من مطابقتها بالمواصفات والمحتوى المقرر ثم يتم إعادة توزيعها على المدارس ويتم تبديل النماذج بين المدارس حرصا على الموضوعية

حيث سيشهد كل فصل في كل امتحان من امتحانات شهر نوفمبر 2025 ، توزيع 3 نماذج امتحانية للمادة الواحدة

وسوف يؤدي التلاميذ الامتحان في حصة دراسية لكل صف دراسي خلال اليوم الدراسي ، وتحفظ أوراق الإجابة في كنترول المدرسة بعد الانتهاء من اعمال التصحيح ، كما سيتم الامتحان خلال اليوم الدراسي و يتم استكمال باقي اليوم الدراسي بشكل طبيعي، وسيتم تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي عن طريق معلم المادة