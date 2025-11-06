قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التصريح بدفن ضحايا حريق شقة بيجام بشبرا الخيمة
هل أنت جاهز لتجربة iOS 26.1.. مزايا جديدة ستغير طريقة استخدامك لـ آيفون
خبيرة في الشئون الأفريقية: قوى ظلامية وراء ما يحدث بالسودان للاستيلاء على ثرواتها.. فيديو
ويتكوف: سأعلن مساء اليوم انضمام بلد جديد إلى الاتفاقيات الإبراهيمية
مسئولون إسرائيليون: سننزع سلاح حزب الله عنوة إذا لم يقم الجيش اللبناني بذلك
بالأسعار.. الإسكان تزف خبرا سارا للمواطنين بشأن وحدات سكنية جديدة
مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026
موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص
الإفراج عن هانيبال القذافي في لبنان بعد تخفيض الكفالة إلى 900 ألف دولار
آي صاغة: أوقية الذهب تتجاوز 4000 دولار بعد تراجع العملة الأمريكية
تلاعبوا في الأسمدة المدعمة.. وزير الزراعة يحيل مسئولي 4 جمعيات زراعية وموظفين عموميين للنيابة العامة
سبب استبعاد محمد صبحي من مواجهة بيراميدز في السوبر المصري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

نتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.. 70 دقيقة التقدم للأحمر 2-1

الأهلي
الأهلي
عبدالله هشام

مرت 70 دقيقة من أحداث مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في المباراة المقامة حاليا على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات ضمن منافسات نصف نهائي بطولة السوبر المصري.

وتقدم الاهلي  بهدف لـ محمود تريزيجيه في الدقيقة 19 من عمر المباراة بعد عرضية متقنة من جانب زيزو.

وتعادل سيراميكا كليوباترا  بهدف عن طريق مروان عثمان في الدقيقة 40 من عمر المباراة مستغلا المساحة بين قلبي دفاع الأهلي.

قبل أن يعود السلوفيني جراديشار ويسجل الهدف الأهلي الثاني في الدقيقة 52 من عمر المباراة بعد عرضية من مروان عطية وصلت لـ بن شرقي مررها برأسه للمهاجم وحولها للمرمى.

وخلال الشوط الأول حاول الأهلي بعدة فرصة على مرمى سيراميكا كليوباترا لكن فشلت المحاولات أمام تصديات محمد بسام.

وتنوعت فرص الأهلي بين التسديد من خارج المنطقة من جانب تريزيجيه ومروان عطية ولكن غاب عنهم الاتقان بجانب كرات عرضية لم تصل لرأس المهاجمين باستثناء كرة الهدف.

واستحوذ الأهلي على الكرة بنسبة وصلت لـ 51% مقابل 49 %.

ووصل إجمالي التسديدات من جانب الاهلي لـ 8 مقابل تسديدة وحيدة لـ سيراميكا كليوباترا.

وخلال ال45 دقيقة حصل الأهلي على 8 كرات ركنية مقابل كرة وحيدة لسيراميكا وهو ما يترجم حجم سيطرة الأحمر.

الأهلي سيراميكا كليوباترا فريق الاهلي النادي الأهلي سيراميكا والأهلي

المتهم

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

جريمة مقتل صاحب مكرونة ابو رجيلة

أول صور من مسرح جريمة مقتل صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس

هدير عبد الرازق

في حالة انهيار.. هدير عبد الرازق داخل "سجن النسا" عقابا على خدش الحياء

أذكار النوم

أذكار النبي عند النوم .. ردد أفضل أدعية الحفظ والوقاية من كل سوء

رئيس جامعة الأزهر يشهد احتفالية تخريج أبناء تايلاند ويؤكد: هم نماذج مشرقة تحمل أمانة نشر المنهج الوسطي المعتدل

رئيس جامعة الأزهر يشهد احتفالية تخرج أبناء تايلاند.. ويؤكد: نماذج مشرقة تحمل أمانة نشر المنهج الوسطي

الاوقاف

الأوقاف تفتتح 14 مسجدًا جديدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل

بالصور

وهران تحتفي بالفنان منذر رياحنه في حفل تكريمي استثنائي

منذر رياحنة
منذر رياحنة
منذر رياحنة

ما الذي يحدث لجسمك عند إضافة الكركم إلى قهوتك الصباحية؟.. فوائد مذهلة

فوائد دمج الكركم مع فنجان القهوة الصباحي
فوائد دمج الكركم مع فنجان القهوة الصباحي
فوائد دمج الكركم مع فنجان القهوة الصباحي

بعد مأساة شبرا الخيمة.. كيف تتجنب حرائق شاحن الموبايل؟ |نصائح مهمة

طرق لتجنّب حدوث حرائق بسبب شاحن الموبايل
طرق لتجنّب حدوث حرائق بسبب شاحن الموبايل
طرق لتجنّب حدوث حرائق بسبب شاحن الموبايل

الجيش الثالث الميداني يستقبل شيوخ وعواقل السويس وجنوب سيناء تعزيزاً لأواصر الترابط مع المجتمع

قيادة الجيش الثالث الميداني تستقبل عددا من شيوخ وعواقل القبائل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظتي السويس وجنوب سيناء
قيادة الجيش الثالث الميداني تستقبل عددا من شيوخ وعواقل القبائل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظتي السويس وجنوب سيناء
قيادة الجيش الثالث الميداني تستقبل عددا من شيوخ وعواقل القبائل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظتي السويس وجنوب سيناء

بوستر أغنية حبيت لمصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أغنية حبيت من ألبومه الجديد بتوقيع عمرو مصطفى

إليسا

بعد طرح أغنية متخذلنيش.. إليسا تتصدر التريند

سارة سليم سحاب

بعد طرح إحساس مختلف.. سارة سحاب: حريصة على الظهور بشكل يليق بإسم والدي

المتهمين

الأمن يضبط سيدة تعدت على أخرى بإشارات خادشة للحياء بكفر الشيخ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

