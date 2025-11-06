قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التصريح بدفن ضحايا حريق شقة بيجام بشبرا الخيمة
هل أنت جاهز لتجربة iOS 26.1.. مزايا جديدة ستغير طريقة استخدامك لـ آيفون
خبيرة في الشئون الأفريقية: قوى ظلامية وراء ما يحدث بالسودان للاستيلاء على ثرواتها.. فيديو
ويتكوف: سأعلن مساء اليوم انضمام بلد جديد إلى الاتفاقيات الإبراهيمية
مسئولون إسرائيليون: سننزع سلاح حزب الله عنوة إذا لم يقم الجيش اللبناني بذلك
بالأسعار.. الإسكان تزف خبرا سارا للمواطنين بشأن وحدات سكنية جديدة
مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026
موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص
الإفراج عن هانيبال القذافي في لبنان بعد تخفيض الكفالة إلى 900 ألف دولار
آي صاغة: أوقية الذهب تتجاوز 4000 دولار بعد تراجع العملة الأمريكية
تلاعبوا في الأسمدة المدعمة.. وزير الزراعة يحيل مسئولي 4 جمعيات زراعية وموظفين عموميين للنيابة العامة
سبب استبعاد محمد صبحي من مواجهة بيراميدز في السوبر المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر للطيران تكشف ملابسات تأخر رحلاتها القادمة من المدينة المنورة

مصر للطيران
مصر للطيران
نورهان خفاجي

أكدت شركة مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية وعضو تحالف ستار العالمي، التزامها الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة الجوية وخدمة الركاب وفقًا لأعلى المستويات الدولية.

يأتي ذلك في ضوء ما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن رحلة مصر للطيران رقم MS676 القادمة من المدينة المنورة إلى القاهرة بتاريخ 6 نوفمبر 2025.

 أوضحت مصر للطيران، أن الرحلة شهدت تأخيرًا في الإقلاع  نتيجة عطل فني طارئ تم اكتشافه أثناء مرحلة الاستعداد للتحرك من مطار المدينة المنورة، وهو ما استلزم تأجيل الإقلاع لحين الانتهاء من أعمال الصيانة والتأكد من صلاحية الطائرة.

وفور ورود الإخطار الفني، تم التنسيق مع سلطات مطار المدينة المنورة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، بما في ذلك إنزال الركاب إلى صالة السفر وتقديم الوجبات والمشروبات المناسبة لهم، فضلًا عن تخصيص استراحات لركاب درجة رجال الأعمال وأعضاء تحالف ستار العالمى، وتحديث شاشات المطار والإعلان بشكل متكرر عن حالة الرحلة وسبب التأخير بكل شفافية ووضوح.

هذا وقد تم الانتهاء من أعمال الصيانة في الساعة 06:05 بالتوقيت المحلي، وتم تجهيز الرحلة للإقلاع في الساعة 06:50.

 أقلعت الرحلة في تمام الساعة 07:30 صباحًا متجهة إلى القاهرة بإجمالي تأخير قدره خمس ساعات، ناتجة عن ظروف فنية بحتة خارجة عن إرادة الشركة، تمت معالجتها وفقًا للإجراءات المعتمدة دوليًا لضمان أقصى درجات السلامة والأمان.

وتؤكد شركة مصر للطيران أن الموقف تمت متابعته ميدانيًا من قبل مدير محطة الشركة بالمدينة المنورة وفريق العمل المعني، الذين حرصوا على تقديم الدعم الكامل للركاب طوال فترة الانتظار، وتقديم المعلومات لهم بصورة دقيقة ومنتظمة حتى إقلاع الطائرة بسلام.

هذا وتؤكد  شركه مصر للطيران  أن سلامة الركاب  تظل دائمًا على رأس أولوياتها، وأنها تلتزم التزامًا تامًا بتطبيق معايير التشغيل الآمن المعتمدة من المنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) واتحاد النقل الجوي الدولي (الإياتا).

مصر للطيران السلامة الجوية رحلة مصر للطيران مطار المدينة المنورة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

جريمة مقتل صاحب مكرونة ابو رجيلة

أول صور من مسرح جريمة مقتل صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس

هدير عبد الرازق

في حالة انهيار.. هدير عبد الرازق داخل "سجن النسا" عقابا على خدش الحياء

ترشيحاتنا

الزمالك وبيراميدز

بعد مرور 15 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على لقاء الزمالك وبيراميدز بالسوبر

رونالدو

ميسي مش عدوي.. رونالدو يكشف أسرارًا مؤلمة ويدافع عن الدوري السعودي في مقابلة مثيرة مع بيرس مورجان

نبيل عماد دونجا

دونجا يدعم الزمالك من المدرجات في مواجهة بيراميدز بالسوبر المصري

بالصور

وهران تحتفي بالفنان منذر رياحنه في حفل تكريمي استثنائي

منذر رياحنة
منذر رياحنة
منذر رياحنة

ما الذي يحدث لجسمك عند إضافة الكركم إلى قهوتك الصباحية؟.. فوائد مذهلة

فوائد دمج الكركم مع فنجان القهوة الصباحي
فوائد دمج الكركم مع فنجان القهوة الصباحي
فوائد دمج الكركم مع فنجان القهوة الصباحي

بعد مأساة شبرا الخيمة.. كيف تتجنب حرائق شاحن الموبايل؟ |نصائح مهمة

طرق لتجنّب حدوث حرائق بسبب شاحن الموبايل
طرق لتجنّب حدوث حرائق بسبب شاحن الموبايل
طرق لتجنّب حدوث حرائق بسبب شاحن الموبايل

الجيش الثالث الميداني يستقبل شيوخ وعواقل السويس وجنوب سيناء تعزيزاً لأواصر الترابط مع المجتمع

قيادة الجيش الثالث الميداني تستقبل عددا من شيوخ وعواقل القبائل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظتي السويس وجنوب سيناء
قيادة الجيش الثالث الميداني تستقبل عددا من شيوخ وعواقل القبائل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظتي السويس وجنوب سيناء
قيادة الجيش الثالث الميداني تستقبل عددا من شيوخ وعواقل القبائل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظتي السويس وجنوب سيناء

فيديو

بوستر أغنية حبيت لمصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أغنية حبيت من ألبومه الجديد بتوقيع عمرو مصطفى

إليسا

بعد طرح أغنية متخذلنيش.. إليسا تتصدر التريند

سارة سليم سحاب

بعد طرح إحساس مختلف.. سارة سحاب: حريصة على الظهور بشكل يليق بإسم والدي

المتهمين

الأمن يضبط سيدة تعدت على أخرى بإشارات خادشة للحياء بكفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد