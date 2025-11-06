قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للمصريين بالخارج .. اعرف لجنتك للتصويت بانتخابات مجلس النواب 2025
مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟
بيراميدز يكشف حجم إصابة محمود مرعي أمام الزمالك بنصف نهائي كأس السوبر
خبير روسي: موسكو وواشنطن ستخطران بعضهما البعض في حالة استئناف التجارب النووية
رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين.. العادية والمستعجلة
العلماء يحذرون من خطر ذوبان جليد القارة القطبية .. ماذا يحدث؟
محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم ذا بيست
قاعدة أمريكية في دمشق.. مصدر بالخارجية السورية يكشف الحقيقة
أكلوا فول وطعمية .. سميرة أحمد ومحمود سعد يجلسان على قهوة بباب الخلق
السوبر المصري | ديانج رجل مبارة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
هيئة البث الإسرائيلية: المجلس الوزاري المصغر يجتمع لبحث احتمال التصعيد مع لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عم الضحايا المتوفين في حريق بشبرا الخيمة: باب الشقة كان مكهرب بسبب ماس

الحريق
الحريق
إبراهيم الهواري

قال عم الضحايا الذين لقوا مصرعهم في حريق مروع اندلع داخل شقة سكنية بمنطقة بيجام التابعة لمدينة شبرا الخيمة ، نتيجة اشتعال النيران بسبب ماس كهربائي شاحن هاتف محمول، وفقا للتحريات والمعاينة الأولية، تفاصيل الواقعة.
 

وقال عم الضحايا: أختي اتصلت بيا وقالتلي شقة أخوك ولعت، روحت على هناك لقيت المطافي جت وطفت الحريق، لكن كانت كل حاجة سايحة، حتى الأولاد ساحوا من شدة النار، مقدرناش نشوف ملامحهم.
 

وأضاف: الباب كان مكهرب والأولاد كانوا بيستغيثوا وحاولوا يخرجوا لكن بسبب كهرباء الباب معرفوش.
 

وكان تلقى اللواء أشرف الجندي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية ببيجام، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها للعقارات المجاورة.
 

وتم نقل الجثامين إلى مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة، فيما كشفت المعاينة الأولية أن الحريق التهم محتويات الشقة بالكامل، وأن حالات الوفاة نتجت عن الاختناق نتيجة كثافة الدخان.
 

كما حرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لتولي التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

المتهم

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

جريمة مقتل صاحب مكرونة ابو رجيلة

أول صور من مسرح جريمة مقتل صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

إنستاباي

تحذير عاجل من تطبيق إنستاباي لعملائه

ترشيحاتنا

جامعة عين شمس

عين شمس تطلق أول بودكاست جامعي للابتكار وريادة الأعمال على مستوى الجامعات المصرية

إذاعة الفرآن الكريم

الأحد في إذاعة القرآن الكريم.. بدء بث ختمة المصحف المرتل لطلاب الأزهر الشريف

سفير مصر بالنمسا

السفير المصري بـ فيينا يشارك في اجتماع المجلس التنفيذي لغرفة التجارة العربية النمساوية

بالصور

مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني
كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني
كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 إطلالات لفتت الأنظار لـ دينا الشربيني

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

رفقة ابنه.. شاهد أحدث ظهور لأحمد فلوكس في المسجد الحرام

أحمد فلوكس رفقة ابنه
أحمد فلوكس رفقة ابنه
أحمد فلوكس رفقة ابنه

طريقة عمل طاجن الأرز المعمر باللحمة.. بنكهة مصرية أصيلة على سفرتك

طريقة عمل طاجن الأرز المعمر باللحمة
طريقة عمل طاجن الأرز المعمر باللحمة
طريقة عمل طاجن الأرز المعمر باللحمة

فيديو

وداعا المؤلف احمد عبدالله

كان أجمل الناس.. نجوم الفن ينعون مؤلف الناظر والحارة

بوستر أغنية حبيت لمصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أغنية حبيت من ألبومه الجديد بتوقيع عمرو مصطفى

إليسا

بعد طرح أغنية متخذلنيش.. إليسا تتصدر التريند

سارة سليم سحاب

بعد طرح إحساس مختلف.. سارة سحاب: حريصة على الظهور بشكل يليق بإسم والدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زلزال واشنطن السياسي.. هل تغيّر الانتخابات وجه النظام العالمي؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد