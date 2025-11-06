عم الضحايا المتوفين في حريق بشبرا الخيمة: باب الشقة كان مكهرب بسبب ماس

قال عم الضحايا الذين لقوا مصرعهم في حريق مروع اندلع داخل شقة سكنية بمنطقة بيجام التابعة لمدينة شبرا الخيمة ، نتيجة اشتعال النيران بسبب ماس كهربائي شاحن هاتف محمول، وفقا للتحريات والمعاينة الأولية، تفاصيل الواقعة.



وقال عم الضحايا: أختي اتصلت بيا وقالتلي شقة أخوك ولعت، روحت على هناك لقيت المطافي جت وطفت الحريق، لكن كانت كل حاجة سايحة، حتى الأولاد ساحوا من شدة النار، مقدرناش نشوف ملامحهم.



وأضاف: الباب كان مكهرب والأولاد كانوا بيستغيثوا وحاولوا يخرجوا لكن بسبب كهرباء الباب معرفوش.



وكان تلقى اللواء أشرف الجندي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية ببيجام، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها للعقارات المجاورة.



وتم نقل الجثامين إلى مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة، فيما كشفت المعاينة الأولية أن الحريق التهم محتويات الشقة بالكامل، وأن حالات الوفاة نتجت عن الاختناق نتيجة كثافة الدخان.



كما حرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لتولي التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.