خبير روسي: موسكو وواشنطن ستخطران بعضهما البعض في حالة استئناف التجارب النووية

صرّح رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنمية والدعم التابعة لنادي فالداي الدولي للمناقشة أندريه بيستريتسكي ، اليوم الخميس، بأن روسيا والولايات المتحدة ستبلغان بعضهما البعض في حالة استئناف التجارب النووية، لافتا إلى أنه من المستحيل إخفاء مثل هذه المعلومات.

وقال بيستريتسكي ، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء /تاس/ الروسية ، : "من المنطقي إخطار بعضنا البعض. إنه أمر مهم على المستويين الدبلوماسي والسياسي، وهذه هي الممارسة المقبولة".

وأشار الخبير الروسي إلى عبثية محاولة إخفاء التجربة النووية ، وقال " إننا نعيش في عالم تتصاعد فيه التوترات. أنا لست متأكدًا على الإطلاق من أن أي شيء سيحدث فعلاً، لأنه حتى الآن، بالنظر إلى ما نعرفه عن الرئيس الأمريكي، كل هذا مجرد كلام ، وفي هذه المرحلة، أعتقد أننا بعيدون جدًا عن إجراء تجارب نووية".