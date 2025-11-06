رفقة ابنه.. شاهد أحدث ظهور لأحمد فلوكس في المسجد الحرام

أدى الفنان أحمد فلوكس مناسك العمرة برفقة نجله، حيث شارك متابعيه عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور التي توثق اللحظات الروحانية أثناء تواجدهما في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

فيلم الممر

وكان آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف: هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم، وموسيقى تصويرية عمر خيرت. ونال فلوكس عن دوره فى الفيلم العديد من الإشادات وحصل أيضًا على عدة جوائز وتكريمات.

الفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة السيناريو والحوار أمير طعيمة، يتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذى يُدعى "نور"، ويناقش المرحلة الزمنية بداية حرب 1967 مرورًا بحرب الاستنزاف .