أحمد فلوكس يؤدي مناسك العمرة ويستعد لعمل درامي جديد

أعلن الفنان أحمد فلوكس أنه توجه إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، في خطوة تحمل في طياتها دلالة روحانية قبل دخوله في مرحلة جديدة من النشاط الفني.

وقال فلوكس إن هذه الرحلة تأتي قبيل انطلاق تصوير عمل درامي جديد يُنتظر عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2026، وإنه لم يعلن بعد عن اسم المسلسل أو تفاصيل فريق العمل، مفضلاً أن يُكشف ذلك في التوقيت المناسب.

وأضاف الفنان أنّه عاش فترة من الضغوط النفسية والتحديات في حياته المهنية والشخصية، وحتى فكر في الابتعاد عن الفن أو تغيير المسار. لكنّه أكد أن فيلم “الممر” كان إضافة كبيرة لمسيرته واختاره دون تردد.

الجمهور والمتابعون تداولوا صوراً له أثناء أداء العمرة، وأظهر فيها تعابير الارتياح الروحي والوقوف أمام الكعبة، فيما تمنى الكثيرون له دوام التألق والنجاح في المرحلة القادمة.