معركة قضائية.. المحكمة العليا الأمريكية تُشكك في قانونية رسوم ترامب الجمركية
بسبب رقم واحد يا انصاص.. محمد رمضان أمام المحكمة بتهمة التحريض على العنف
الأرصاد تحذر: شبورة مائية كثيفة صباحا وفرص لأمطار على هذه المناطق اليوم
دعاء الثلث الأخير من الليل.. ردد دعوة مستجابة تجلب لك خير الدنيا والآخرة
خالد بيومي: الزمالك الأكثر احتياجا للتتويج ببطولة السوبر
مو والسير .. محمد صلاح يحاور البروفيسور مجدي يعقوب
ترامب يُشترط اتّصال “ممداني” به ليُقرّ فوزه في نيويورك
مشاركة قصيرة وغضب.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟
خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض
ليلة السوبر المصري.. حازم إمام يختار الفريقين الأفضل في البطولة
الاتحاد الأوروبي يشدد قيود تأشيرات الدخول للروس وسط انقسام بين الدول الأعضاء
هيئة الدواء: ضبط 27 قضية لجرائم الإنترنت الخاصة بتداول الأدوية خلال شهر
فن وثقافة

أحمد فلوكس يؤدي مناسك العمرة ويستعد لعمل درامي جديد

أوركيد سامي

أعلن الفنان أحمد فلوكس أنه توجه إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، في خطوة تحمل في طياتها دلالة روحانية قبل دخوله في مرحلة جديدة من النشاط الفني.

وقال فلوكس إن هذه الرحلة تأتي قبيل انطلاق تصوير عمل درامي جديد يُنتظر عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2026، وإنه لم يعلن بعد عن اسم المسلسل أو تفاصيل فريق العمل، مفضلاً أن يُكشف ذلك في التوقيت المناسب.

وأضاف الفنان أنّه عاش فترة من الضغوط النفسية والتحديات في حياته المهنية والشخصية، وحتى فكر في الابتعاد عن الفن أو تغيير المسار. لكنّه أكد أن فيلم “الممر” كان إضافة كبيرة لمسيرته واختاره دون تردد.

الجمهور والمتابعون تداولوا صوراً له أثناء أداء العمرة، وأظهر فيها تعابير الارتياح الروحي والوقوف أمام الكعبة، فيما تمنى الكثيرون له دوام التألق والنجاح في المرحلة القادمة.

للحاجزين بسكن لكل المصريين.. البنك المركزي: استمرار مبادرة التمويل العقاري بفائدة ٣ و ٨%

الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

بدءًا من اليوم.. قرار جديد من الحكومة بشأن الإيجار القديم

بدءًا من اليوم.. تفاصيل قرار الحكومة الجديد بشأن الإيجار القديم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل

370 قطعة أثرية وكسر في الصوامع الحديدية.. مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة.. خاص

اللي يصاب بالبرد يجلس في البيت.. عوض تاج الدين يوجه رسالة للطلاب

عيار 21 مفاجأة.. تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 نوفمبر

الأمم المتحدة: غابات العالم في خطر جسيم بسبب احترار الكوكب والحرائق والآفات

الإمارات تترأس الجانب العربي في الاجتماع مع اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي

الإمارات تترأس الجانب العربي في اجتماع اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يبدأ زيارة رسمية إلى إيطاليا تستمر ثلاثة أيام

بقوة 800 حصان.. تويوتا تعيد رسم ملامح الأداء الرياضي بمحرك V8 جديد

لمصابي متلازمة تكيس المبايض.. انتبهي من هذه الأطعمة

إكس بينج الصينية تتحدى تسلا بروبوتات بشرية.. شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند وضع البقدونس على طعامك؟

مسلم يوضح حقيقة رجوعه لطليقته ويكشف سبب الانفصال‎

الداخلية تضبط المتهمين بقطع يد شاب في الدقهلية| فيديو

بعد أنباء زواجها.. آمال ماهر تطرح أحدث أغنياتها "خذلني"

عمر كمال يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد "اتغيرتي ومشيتي".. فيديو

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

