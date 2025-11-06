بتصميم أنيق وأداء قوي .. تسريب يكشف مواصفات سلسلة Vivo S50 الجديدة



من المتوقع أن تكشف شركة فيفو النقاب عن سلسلة هواتف Vivo S50 في وقت لاحق من هذا الشهر، كخليفة لسلسلة هواتف Vivo S30 التي طُرحت في وقت سابق من هذا العام. وسيتم تجنّب استخدام علامة S40 التجارية، إذ يُعتبر الرقم "4" نذير شؤم في بعض الأسواق الآسيوية، بما في ذلك الصين. ويبدو أن الشركة ستطبق استراتيجية التسمية نفسها على سلسلة هواتفها الرائدة العام المقبل. ومن خلال هذا، قد نشهد الاسم المحتمل لخليفة سلسلة هواتف Vivo X300.

سلسلة هواتف Vivo X400

كما هو موضح أعلاه، زعم موقع Digital Chat Station أن الجيل التالي من هاتف X300 سيُطلق عليه اسم X500. هذا يعني أن تشكيلة الجيل القادم قد تشمل هواتف Vivo X500 وX500 Pro وX500 Ultra، كخلفاء لهواتف Vivo X300 و X300 Pro و X300 Ultra الحالية .

من المرجح أن يتم إطلاق Vivo X500 وX500 Pro في سبتمبر أو أكتوبر 2026. تشير التكهنات المبكرة إلى أن هذه الأجهزة ستكون الأولى التي تتميز بمعالج Dimensity 9600 ، والذي يُقال إنه تم تصنيعه من خلال عملية 2 نانومتر من TSMC، مما يجعله أول شريحة محمولة بدقة 2 نانومتر من MediaTek.



وتشير التقارير إلى أن تقنية معالجة 2 نانومتر المحسنة من TSMC تتمتع بكثافة منطقية أعلى بمقدار 1.2 مرة من عملية N3E الحالية، وتحسين الأداء بنسبة تصل إلى 18 في المائة عند نفس استهلاك الطاقة، وانخفاض استهلاك الطاقة بنحو 36 في المائة عند نفس السرعة.

في الوقت الحالي، من السابق لأوانه الحديث عن سلسلة هواتف X500، إذ تستعد الشركة لإطلاق عدة هواتف جديدة في الصين خلال الأشهر المقبلة.

بعد إطلاق هاتفي S50 وS50 Pro Mini، المتوقعين بنهاية هذا الشهر، من المتوقع أن تكشف الشركة عن هاتفي Vivo X300s وX300 Ultra في النصف الأول من عام 2026. وبينما سيكون هاتف X300s نسخة مُحدثة من هاتف Vivo X200، من المتوقع أن يُطرح إصدار Ultra كأول هاتف في العالم مزود بكاميرات مزدوجة بدقة 200 ميجابكسل.