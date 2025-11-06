للمصريين بالخارج .. اعرف لجنتك للتصويت بانتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس النواب 2025 .. مع اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب 2025، تزايدت عمليات البحث عبر الإنترنت من قبل المصريين المقيمين خارج البلاد عن طريقة معرفة لجانهم الانتخابية، استعدادًا للمشاركة في هذا الحدث الديمقراطي المهم الذي يُعد أحد أبرز الاستحقاقات السياسية في مصر خلال العام الحالي.

تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بمشاركة مواطنيها بالخارج في العملية الانتخابية، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من النسيج الوطني، وشركاء فاعلين في صنع القرار، حيث أطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات بوابة إلكترونية مخصصة لتسهيل معرفة لجان التصويت وإجراءات المشاركة من أي دولة في العالم.

واقرأ أيضًا:

موعد تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب 2025

وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن تصويت المصريين المقيمين بالخارج في الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب سيُجرى خلال أيام 8 و9 و10 نوفمبر 2025، بينما يتم تصويت المصريين داخل الجمهورية يومي 12 و13 نوفمبر 2025.

وفي حال إجراء جولة إعادة، سيصوت المصريون بالخارج أيام 29 و30 نوفمبر و1 ديسمبر 2025، على أن تُجرى الإعادة داخل مصر يومي 4 و5 ديسمبر 2025، وذلك لضمان مشاركة أوسع تغطي جميع الدوائر الانتخابية.

وأكدت الهيئة أن جميع المواعيد تم تحديدها وفقًا للقانون رقم 46 لسنة 2014 المنظم لمجلس النواب وتعديلاته، مع الالتزام الكامل بمعايير الشفافية والنزاهة.

كيفية معرفة اللجنة الانتخابية للمصريين بالخارج

يمكن للمصريين المقيمين في الخارج معرفة مقر اللجنة الانتخابية بسهولة من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات واتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى الرابط الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات:

https://www.elections.eg.

اختيار أيقونة “استعلم عن لجنتك الانتخابية” من الصفحة الرئيسية.

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا كما هو مدوّن ببطاقة الرقم القومي.

الضغط على زر “استعلام”.

تظهر للمستخدم جميع بيانات اللجنة الخاصة به، متضمنة:

اسم اللجنة الانتخابية بالخارج.

عنوان السفارة أو القنصلية التي سيُجرى فيها التصويت.

رقم اللجنة والرمز الانتخابي للدائرة.

وأكدت الهيئة أن هذه الخدمة الإلكترونية متاحة لجميع المواطنين على مدار الساعة دون الحاجة إلى تسجيل مسبق، وتُحدَّث بياناتها دوريًا مع اقتراب موعد التصويت.

أماكن تصويت المصريين بالخارج

أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن التصويت للمصريين بالخارج سيتم داخل مقار البعثات الدبلوماسية والقنصليات المصرية المنتشرة في مختلف دول العالم، بما في ذلك الدول التي تضم جاليات كبيرة مثل السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، الولايات المتحدة، كندا، وأوروبا.

ويُشترط أن يحمل الناخب بطاقة رقم قومي سارية أو جواز سفر مصري ساري الصلاحية لإثبات شخصيته عند الإدلاء بصوته داخل السفارة أو القنصلية.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم تجهيز اللجان بالخارج بكافة الوسائل اللوجستية لضمان سير العملية الانتخابية بسهولة، مع توفير صناديق شفافة، وكشوف تصويت، ومراقبين تابعين للهيئة لضمان النزاهة الكاملة في كل لجنة.

إجراءات تصويت المصريين بالخارج

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات آلية تصويت المصريين بالخارج وفق الخطوات الآتية:

التوجه في الموعد المحدد إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية بالدولة المقيم بها.

تقديم بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر للموظف المختص للتحقق من القيد بقاعدة بيانات الناخبين.

استلام بطاقة الاقتراع وتحديد الاختيارات بوضوح داخل الخانة المخصصة لكل مرشح.

وضع البطاقة في الصندوق الانتخابي أمام لجنة الإشراف، ثم توقيع الناخب في السجل المخصص.

وأكدت الهيئة أنه لا يُسمح بالتصويت بالوكالة أو عبر البريد، إذ يشترط الحضور الشخصي، بما يتوافق مع الضوابط القانونية لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

إرشادات للمصريين بالخارج قبل التصويت

وجهت وزارة الخارجية المصرية مجموعة من الإرشادات للمواطنين المقيمين في الخارج الراغبين في المشاركة بالتصويت، أبرزها:

التأكد من سريان بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر قبل موعد التصويت.

معرفة عنوان اللجنة الانتخابية بالدولة المقيم فيها من خلال موقع الهيئة الوطنية.

الالتزام بالمواعيد المحددة للتصويت حسب التوقيت المحلي لكل دولة.

تجنب إدخال أي أدوات تصوير أو هواتف داخل اللجنة أثناء الإدلاء بالصوت.

الحفاظ على النظام واحترام تعليمات المشرفين داخل المقر الانتخابي.

كما ناشدت الوزارة أبناء الجاليات المصرية المشاركة بفعالية في هذا الاستحقاق الديمقراطي، تعبيرًا عن انتمائهم ودعمهم لمسار التنمية السياسية في البلاد.

أهمية مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات

تُعد مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب ركيزة أساسية في العملية الديمقراطية، كونها تعكس مدى ارتباط أبناء الوطن في الخارج بقضايا الدولة وحرصهم على دعم مؤسساتها المنتخبة.

وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أن أصوات المصريين بالخارج تمثل عاملًا مؤثرًا في حسم نتائج بعض الدوائر الانتخابية، خاصة في ظل الزيادة المستمرة في عدد الناخبين المسجلين بالخارج والذي تجاوز 4 ملايين ناخب بحسب التقديرات الرسمية لعام 2025.

كما تعد هذه المشاركة رسالة إيجابية للعالم تعكس حرص الدولة المصرية على تمكين مواطنيها من ممارسة حقوقهم السياسية بحرية تامة، أينما كانوا.

التسهيلات المقدمة من الدولة للمصريين بالخارج

حرصت الدولة المصرية على توفير جميع سبل الدعم اللوجستي والتقني لضمان مشاركة فعالة لأبناء الوطن بالخارج، حيث تم:

تخصيص فرق فنية في السفارات والقنصليات لمساعدة الناخبين.

تطوير البنية الرقمية لموقع الهيئة لتسهيل الوصول إلى بيانات اللجان.

تجهيز مراكز التصويت بأجهزة إلكترونية لتسجيل الناخبين بدقة وسرعة.

توفير خطوط اتصال مباشرة مع غرفة العمليات المركزية بالقاهرة لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة بضرورة تعزيز الشفافية والالتزام الكامل بالمعايير الدولية في إدارة الانتخابات.

غرفة عمليات لمتابعة تصويت المصريين بالخارج

أعلنت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج عن تشكيل غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة لمتابعة عملية التصويت بالخارج، والتنسيق مع البعثات الدبلوماسية لحل أي مشكلات قد تواجه الناخبين خلال أيام التصويت.

كما خصصت الوزارة أرقامًا للتواصل الفوري مع المواطنين بالخارج عبر تطبيق واتساب والبريد الإلكتروني الرسمي لتلقي الاستفسارات والشكاوى أثناء سير العملية الانتخابية.

رسالة للمصريين بالخارج

وجهت الهيئة الوطنية للانتخابات رسالة للمصريين بالخارج دعتهم فيها إلى المشاركة الإيجابية والفعالة في انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدة أن صوت كل مواطن يُحدث فارقًا حقيقيًا في رسم مستقبل البلاد.

وشددت على أن الدولة حريصة على تيسير جميع الإجراءات لضمان مشاركة أبناء الوطن بالخارج في أجواء آمنة ومنظمة، بما يعزز مكانة مصر الديمقراطية ويعكس وحدتها الوطنية أمام العالم.