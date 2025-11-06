قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاتبه على تعاطي المخدرات.. القبض على المتهم بقتل شقيقه في التبين
واشنطن تشهد أطول إغلاق حكومي في تاريخها.. وترامب يطالب بإنهائه فورًا
ما هذا الخبر الصادم؟.. محمد العدل ينعي أحمد عبدالله
عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس
توك شو| استقرار الطقس.. الحكومة توقع 50 مشروعًا جديدًا الأحد ..وصفقة قطرية بـ29.7 مليار دولار
وزير المالية: الشراكة الاستثمارية مع قطر في علم الروم إضافة قوية للاقتصاد
بعد التحذير.. اتصالات إسرائيلية بسكان جنوب لبنان.. ماذا يحدث؟
منتجات عسكرية بتوقيع أبناء مصر.. ترقبوا مفاجآت الإنتاج الحربي في "EDEX 2025"
الأمن يضبط سيدة تعدت على أخرى بإشارات خادشة للحياء بكفر الشيخ
مدبولي: لولا الإنفاق الذي تم على البنية التحتية لما نجحنا في جذب الاستثمارات
السوبر المصري | «توروب» يعلن تشكيل الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا
قرار عاجل من التعليم بمناسبة احتفالات أعياد الطفولة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

واجب وطني.. نائبة تدعو المصريين بالخارج للمشاركة في انتخابات مجلس النواب

شيرين صبري
شيرين صبري
عبد الرحمن سرحان

أكدت النائبة شيرين صبري، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية المشاركة الإيجابية والفعّالة في انتخابات مجلس النواب المقبلة، مشيرةً إلى أن الإدلاء بالصوت الانتخابي يمثل حقًا دستوريًا وواجبًا وطنيًا يعبّر عن وعي المواطن وحرصه على دعم مسيرة الدولة المصرية نحو المزيد من الاستقرار والتنمية.

وقالت النائبة في بيان لها اليوم، إن المشاركة في الانتخابات ليست مجرد إجراء سياسي، بل هي ترسيخ لمبادئ الديمقراطية التي أرساها الدستور المصري، وفرصة حقيقية لكل مواطن للتعبير عن رأيه واختيار من يمثله تحت قبة البرلمان، مضيفةً أن وعي الناخب المصري هو حجر الأساس في بناء الجمهورية الجديدة.

ودعت شيرين صبري المصريين المقيمين بالخارج إلى المشاركة بكثافة في التصويت خلال المرحلة الأولى من الانتخابات، التي تنطلق غدًا الجمعة 7 نوفمبر وتستمر حتى السبت 8 نوفمبر، مؤكدة أن صوت كل مصري بالخارج يمثل رسالة دعم للوطن وصورة مشرفة لمصر أمام العالم، ويعكس مدى ارتباط أبناء الجاليات المصرية بوطنهم الأم.

وأضافت أن الدولة المصرية، ممثلة في الهيئة الوطنية للانتخابات، وفرت كل سبل التيسير للمصريين في الخارج عبر التصويت الإلكتروني والتسجيل المسبق، بما يضمن مشاركة آمنة ومنظمة، داعية الجميع إلى ممارسة هذا الحق الدستوري في مناخ من النزاهة والشفافية.

واختتمت النائبة شيرين صبري بيانها بالتأكيد على أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني يشارك فيه الجميع لبناء المستقبل، مؤكدة أن كل صوت يُدلي به المصريون في الداخل والخارج هو خطوة جديدة نحو ترسيخ مؤسسات الدولة واستكمال مسيرة التنمية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

انتخابات مجلس انتخابات مجلس النواب البرلمان الانتخابات انتخابات

