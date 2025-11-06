واجب وطني.. نائبة تدعو المصريين بالخارج للمشاركة في انتخابات مجلس النواب

أكدت النائبة شيرين صبري، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية المشاركة الإيجابية والفعّالة في انتخابات مجلس النواب المقبلة، مشيرةً إلى أن الإدلاء بالصوت الانتخابي يمثل حقًا دستوريًا وواجبًا وطنيًا يعبّر عن وعي المواطن وحرصه على دعم مسيرة الدولة المصرية نحو المزيد من الاستقرار والتنمية.

وقالت النائبة في بيان لها اليوم، إن المشاركة في الانتخابات ليست مجرد إجراء سياسي، بل هي ترسيخ لمبادئ الديمقراطية التي أرساها الدستور المصري، وفرصة حقيقية لكل مواطن للتعبير عن رأيه واختيار من يمثله تحت قبة البرلمان، مضيفةً أن وعي الناخب المصري هو حجر الأساس في بناء الجمهورية الجديدة.

ودعت شيرين صبري المصريين المقيمين بالخارج إلى المشاركة بكثافة في التصويت خلال المرحلة الأولى من الانتخابات، التي تنطلق غدًا الجمعة 7 نوفمبر وتستمر حتى السبت 8 نوفمبر، مؤكدة أن صوت كل مصري بالخارج يمثل رسالة دعم للوطن وصورة مشرفة لمصر أمام العالم، ويعكس مدى ارتباط أبناء الجاليات المصرية بوطنهم الأم.

وأضافت أن الدولة المصرية، ممثلة في الهيئة الوطنية للانتخابات، وفرت كل سبل التيسير للمصريين في الخارج عبر التصويت الإلكتروني والتسجيل المسبق، بما يضمن مشاركة آمنة ومنظمة، داعية الجميع إلى ممارسة هذا الحق الدستوري في مناخ من النزاهة والشفافية.

واختتمت النائبة شيرين صبري بيانها بالتأكيد على أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني يشارك فيه الجميع لبناء المستقبل، مؤكدة أن كل صوت يُدلي به المصريون في الداخل والخارج هو خطوة جديدة نحو ترسيخ مؤسسات الدولة واستكمال مسيرة التنمية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.