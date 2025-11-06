قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

اتحاد شباب المصريين بالخارج يدعو أبناء الجالية للمشاركة في الانتخابات البرلمانية

النائب محمود حسين ، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج
النائب محمود حسين ، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج
فريدة محمد

دعا اتحاد شباب المصريين بالخارج ، برئاسة النائب محمود حسين ، أبناء الجاليات المصرية بالخارج ، للمشاركة في انتخابات مجلس النواب ، التي ستنطلق  غدا الجمعة  بالخارج .

قال النائب محمود حسين  ، إن مشاركة  المصريين في الخارج يعكس وعيًا وطنيًا كبيرًا وإيمانًا راسخًا بأهمية دورهم في بناء مستقبل الدولة، مشيرا إلي أن  المشاركة ترسل رسالة واضحة بأن المصريين جميعًا، سواء في الداخل أو الخارج، يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية في مواجهة التحديات .

وناشد رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج ، جوع أبناء الجاليات المصرية  اغتنام هذه الفرصة للتعبير عن إرادتهم الحرة باختيار من يمثلهم في  مجلس النواب   ممن يعبرون عن طموحاتهم ويخدمون مصالحهم الوطنية.

من جانبه قال النائب سيد سمير ، نائب رئيس الاتحاد  إن المشاركة  الواسعة في الانتخابات تمثل رسالة للعالم بأن الشعب المصري يقف خلف قيادته السياسية، ويؤمن بدولة المؤسسات وبما تحقق من إنجازات ملموسة في مختلف المجالات.

  وأكد النائب سيد سمير أن الدولة المصرية تمر  بمرحلة  تتطلب من كل مواطن أن يمارس دوره الوطني في دعم الدولة واستكمال بناء مؤسساتها التشريعية والدستورية، لاسيما  أن البرلمان المقبل سيحمل على عاتقه مسؤوليات جسيمة تتعلق بالتشريع والرقابة ومواصلة مسيرة التنمية التي بدأت منذ سنوات.

واكد أعضاء مجلس ادارة اتحاد شباب المصريين بالخارج ، أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني ، يتطلب من الجميع أن يلبي نداء الوطن ، مشيرين إلي أن اعضاء الاتحاد المتواجدين في مختلف دول العالم يقومون بدور توعوي كبير بأهمية المشاركة الإيجابية في تلك الانتخابات.

اتحاد شباب المصريين بالخارج أبناء الجاليات المصرية بالخارج النائب محمود حسين انتخابات مجلس النواب القيادة السياسية

