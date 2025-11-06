قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ملك القلوب وفخر العرب .. حوار تاريخي بين مجدي يعقوب ومحمد صلاح
عقبة وحيدة| تطورات مفاوضات الأهلي لضم مهاجم الزمالك السابق
مدبولي: مشروع علم الروم دفعة كبيرة لجهود تطوير الساحل الشمالي الغربي
معاكسة فتاة تنتهي بمشاجرة بالأسلحة بالبيضاء في الإسكندرية
أنقرة تكشف حقيقة ضم طلاب سوريين إلى الجيش التركي
الأهلي يتصدر والزمالك وصيفا | 5 أندية تحصد لقب كأس السوبر المصري
مدبولي: لولا الإنفاق على البنية التحتية ما اجتذبنا استثمارات في كل المجالات
مدبولي: 5 سنوات كانوا يشككون في استثمارات الدولة واليوم تظهر النتائج على أرض الواقع
إنشاء أكبر مجمع لتصنيع الضفائر والكابلات الكهربائية للسيارات في الروبيكي
التعليم ترصد شكاوى واستفسارات المعلمين عبر QR كود وتؤكد حرصها على التواصل الفعّال معهم
بالأسماء .. 8 مرشحين لرئاسة حزب الوفد عام 2026
برلمان

قيادي في الجبهة الوطنية: المشاركة في الانتخابات تأكيد على الانتماء ودعم مسيرة الدولة

مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

أكد المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب الجبهة الوطنية، أن المشاركة في الانتخابات تمثل رمزًا للانتماء وتجسيدًا لوعي المصريين بدورهم الوطني، مشيرًا إلى أن الإقبال المنتظر على صناديق الاقتراع يعكس إدراك المواطنين لمسؤوليتهم في بناء الجمهورية الجديدة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الحفناوي إن الانتخابات ليست مجرد إجراء دستوري، بل رسالة وعي وولاء من المصريين لوطنهم، مؤكدًا أن كل مشاركة في هذا العرس الديمقراطي تعني دعمًا مباشرًا لمسيرة الدولة وجهودها في التنمية والإصلاح.

وأضاف أن ما شهدته الفترة الماضية من تفاعل شعبي واسع مع الحملات الانتخابية داخل مصر وخارجها يعبر عن نضج سياسي ووعي وطني متزايد، موضحًا أن الجاليات المصرية في الخارج كانت وما زالت نموذجًا يحتذى به في دعم الوطن ومساندة مؤسساته.

وأشار القيادي في الجبهة الوطنية إلى أن الحزب يضع في مقدمة أولوياته تعزيز العدالة الاجتماعية، وتمكين الشباب والمرأة، وتحسين جودة الخدمات العامة، إيمانًا بأن المشاركة الفاعلة هي السبيل الحقيقي لتحقيق التنمية الشاملة.

وأكد ياسر الحفناوي أن المصريين يواجهون تحدياتهم بوعي وإصرار، ويثبتون للعالم في كل استحقاق أنهم أصحاب إرادة لا تنكسر، وأن المشاركة الإيجابية في الانتخابات تمثل العنوان الأوضح لولاء المصريين لوطنهم وإيمانهم بمستقبلهم المشترك.

مكتبة مصر العامة بالزقازيق

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

مشروبات لعلاج احتقان الحلق..

في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

