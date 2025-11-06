قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اعتماد المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو انتخاب الدكتور خالد العناني مديراً عاماً للمنظمة

فرناس حفظي

اعتمد المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) انتخاب الدكتور خالد العناني مديرا عاما جديدا لليونسكو، وذلك خلال الانتخابات التي عُقدت يوم الخميس ٦ نوفمبر ٢٠٢٥ بمدينة سمرقند في أوزبكستان.

ويتولى الدكتور خالد العناني منصب مدير عام منظمة اليونسكو في إنجاز تاريخي، كأول مصري وعربي وثاني إفريقي يتولى هذا المنصب الرفيع، في خطوة تعكس المكانة المرموقة والثقل الدولي للسياسة الخارجية المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي مرحلة دقيقة يشهدها الإقليم والعالم.

وتم اعتماد انتخاب الدكتور العناني بتأييد ١٧٢ دولة من أصل ١٧٥ دولة عضو في المؤتمر العام، في دلالة واضحة على الثقة الكبيرة التي يحظى بها على المستوى الدولي، وعلى ما يتمتع به من كفاءة ورؤية شاملة لعمل المنظمة ومستقبلها.

وبهذه المناسبة مع انتهاء حملة الترشيح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو بعد أكثر من 30 شهرا من العمل الدؤوب والجهد المكثف والمتواصل، يتقدم د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، باحر التهاني لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري والشعوب العربية والإفريقية، على هذا الفوز المستحق الذي يعد إنجازا جديدا يضاف إلى سجل مصر الحافل بالنجاحات على الساحة الدولية.

