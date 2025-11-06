تعليم الإسكندرية ترفع درجة الإستعداد القصوى لانتخابات مجلس النواب

عقد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم اجتماعا موسعا مع مديرى عموم المديرية ومديرى عموم الإدارات التعليمية التسع والإدارات النوعية بالمديرية بحضور نجلاء سليم وكيل المديرية لبحث الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب 2025.

استعدادا لانتخابات مجلس النواب للفصل التشريعي 2025-2030

بدأ الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بالتشديد علي ضرورة الالتزام الكامل بتعليمات النظافة العامة والاهتمام بنظافة جدران المدارس والتأكد من جاهزية المدارس للاستعداد للفصل التشريعي لانتخابات مجلس النواب التى سيتم عقدها يومى ١٠و١١ نوفمبر الجاري.

الاهتمام بنظافة اللجان

وقد أكد مدير المديرية الدكتور عربي أبوزيد على زيادة الاهتمام بنظافة الفصول والتأكد من أسلاك الكهرباء والانتهاء الكامل من دهانات الفصول وتجهيز أثاث حجرات الانتخابات، والتأكد من طفايات الحريق وسلامتها وتركيب خرطوم الحريق ويكون معد وجاهز للاستخدام والتجهيز التام للاستراحات وتجهيز أماكن انتظار للوافدين للمقار الانتخابية.

التنسيق الكامل مع الأحياء

وشدد ( أبوزيد ) على ضرورة التنسيق الكامل مع الأحياء لإزالة كافة التعديات علي أسوار المدارس من الخارج والاهتمام بمظهر علم مصر والمحافظة حيث يعزز ذلك قيم الانتماء الوطني لدي الطلاب من خلال مشاهده مظاهر المشاركة الفعالة أثناء فترة الانتخابات داخل المدارس مما يساهم فى غرس قيم الولاء والانتماء لدي الطلاب.