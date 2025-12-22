علق إلاعلامي إبراهيم فايق علي أحداث الشوط الاول لمواجهة منتخب مصر و زيمبابوي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب إبراهيم فايق:‏هنرجع وهنكسب فرق اتنين كمان ان شاء الله.. محتاجين هدوء وتركيز.. سرعة مش عايزين استعجال.. واحترام للفرص بس

وانتهي الشوط الأول من مباراة منتخب مصر وزيمبابوي، بتقدم الأخيرة بهدف دون جاء في الدقيقة 20 من عمر المباراة بعد هجوم ضاغط لصالح منتخب الفراعنة.

ونجح منتخب زيمبابوي، في التقدم علي منتخب مصر بهدف أول في الدقيقة 20 من عمر المباراة بعد غفلة من الدفاع وخطأ من حسام عبد المجيد في الرقابة.



وكاد محمود حسن تريزيجيه وفي الدقيقة 6 من عمر المباراة إحراز الهدف الأول بعد تلقيه عرضية من جانب محمد صلاح سددها تريزيجيه براسية متقنة ولكن حارس زيمبابوي ابعدها عن مرماه.