بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 إطلالات لفتت الأنظار لـ دينا الشربيني

تصدّرت الفنانة دينا الشربيني مؤخرًا محرك البحث جوجل بشكل واسع بعد ظهورها في مناسبات متعددة وإطلاقها إطلالات مميزة أثارت إعجاب المتابعين. وبعيدًا عن كواليس التصدّر، يأتي تألّقها في الأزياء والأناقة ضمن أسباب متابعة البعض لها.

إطلالات دينا الشربيني جذبت لها الأنظار مؤخرا

وتعتمد دينا الشربيني في أكثر من مناسبة على فساتين السهرة بتصاميم جريئة وغير تقليدية، تتماشى مع شخصيّتها وتجذب عدسات الكاميرا.

في إحدى الإطلالات، اختارت بنطالاً عصرياً باللون الأزرق، قصة خصرٍ عالية وساقٍ واسعة، ما منحها مظهرًا حيّاً وعصرياً.

وفي الجوانب الجمالية، برزت تقنية مكياج العيون “مسحوبة” مثل عيون القطّة، مع رسوم خفيفة بلون نيود خوخي للشفاه، ما أكسبها طابعًا ناعمًا وأنيقًا.

وبجانب الإطلالات الرسمية، لم تتردّد في اختيار قطع إكسسوارات لافتة، وتسريحات شعر تضيف على إطلالتها لمسة التميّز والتفرّد.

وتعد إطلالات دينا الشربيني محطّ اهتمام مستخدمي وسائل التواصل، حيث تجمع بين الجرأة والأناقة بأسلوب معاصر.

وتهتم دينا الشربيني بتنسيق الملابس والمكياج والشعر مما يعزز من صورتها على أنها “نجمة موضة” بين الفنانات.

