بالصور

طريقة عمل طاجن الأرز المعمر باللحمة.. بنكهة مصرية أصيلة على سفرتك

آية التيجي

يعتبر طاجن الأرز المعمر باللحمة من أشهر الأطباق المصرية التقليدية التي تحرص الأسر على تقديمها في العزومات والمناسبات.

وقد قدّمت الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة عمل الأرز المعمر باللحمة بوصفة سهلة وبمكوّنات بسيطة تمنح الطاجن نكهة غنية وقوامًا كريميًا مميزًا. وفيما يلي طريقة التحضير كاملة بخطوات دقيقة لضمان أفضل نتيجة على مائدة الطعام.

المكوّنات:

2 كوب أرز مصري مغسول

½ كيلو لحمة مكعبات مسلوقة نصف سلقة

2 كوب لبن

2 كوب شوربة

كوب قشطة أو كريمة

2 ملعقة كبيرة سمنة

بصلة مبشورة

ملح وفلفل أسود

بهارات لحمة

ورقة لورا – حبهان

طريقة التحضير:

ـ لتحضير اللحمة: تُسلق اللحمة نص سلقة مع ورق اللورا والحبهان والملح والفلفل، ثم تُصفّى مع الاحتفاظ بالشوربة.

ـ لتشويح اللحمة: في طاسة ساخنة تُحمّر اللحمة مع البصلة المبشورة والسمنة، ثم يُضاف الفلفل الأسود والبهارات حتى تكتسب لونًا ذهبيًا.

ـ لتجهيز الطاجن: يُدهن الطاجن بالسمنة جيدًا، ثم يُضاف الأرز المغسول وتُوزع قطع اللحمة فوقه بالتساوي.

ـ لتحضير خليط السوايل: يُخلط اللبن مع الشوربة والقشطة والملح والفلفل، ثم يُصب الخليط فوق الأرز واللحمة حتى يغطيهم بالكامل.

ـ التسوية: يُدخل الطاجن فرنًا ساخنًا على 200 درجة لمدة من 45 إلى 60 دقيقة حتى يحمر الوجه ويصل لقوامه المعمر المميز.

نصائح لنجاح طاجن الأرز المعمر باللحمة

ـ إضافة القليل من السمنة على وجه الطاجن قبل إدخاله الفرن يمنحه لونًا ذهبيًا جذابًا.

ـ يمكن زيادة كمية السوايل أثناء التسوية إذا احتاج الأرز.

ـ يمكن تحضير نفس الوصفة باستخدام الفراخ بدل اللحمة.

