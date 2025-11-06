قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اللجوء لركلات الترجيح | انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بين الزمالك وبيراميدز
للمصريين بالخارج .. اعرف لجنتك للتصويت بانتخابات مجلس النواب 2025
مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟
بيراميدز يكشف حجم إصابة محمود مرعي أمام الزمالك بنصف نهائي كأس السوبر
خبير روسي: موسكو وواشنطن ستخطران بعضهما البعض في حالة استئناف التجارب النووية
رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين.. العادية والمستعجلة
العلماء يحذرون من خطر ذوبان جليد القارة القطبية .. ماذا يحدث؟
محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم ذا بيست
قاعدة أمريكية في دمشق.. مصدر بالخارجية السورية يكشف الحقيقة
أكلوا فول وطعمية .. سميرة أحمد ومحمود سعد يجلسان على قهوة بباب الخلق
السوبر المصري | ديانج رجل مبارة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
هيئة البث الإسرائيلية: المجلس الوزاري المصغر يجتمع لبحث احتمال التصعيد مع لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الزراعة يحيل مسئولي 4 جمعيات زراعية وموظفين عموميين للنيابة العامة

علاء فاروق، وزير الزراعة
علاء فاروق، وزير الزراعة
شيماء مجدي

​قرر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إحالة عدد من المسؤولين في 4 جمعيات زراعية في محافظات: الفيوم، دمياط، الشرقية، والإسماعيلية، إلى كل من النيابة العامة، وذلك على خلفية كشف لجان المرور والتفتيش عن مخالفات جسيمة تتعلق بإهدار المال العام، والتلاعب في الحصر الزراعي، وصرف الأسمدة المدعمة لغير مستحقيها.

وكشفت لجان الفحص والمتابعة عن وجود عدد كبير من المخالفات، في هذه الجمعيات، الأمر الذي تسبب في عدم وصول الدعم لمستحقيه.


وأمر "فاروق" بإحالة مسئول الخزينة بالمراقبة العامة للتنمية والتعاون بالفيوم إلى النيابة العامة، حيث تمثلت المخالفة في كشف لجان المرور عن وجود إيصالات لمتحصلات نقدية غير مدرجة بالخزينة، بإجمالي مبلغ  قدره 801  ألف جنيه، كما تمت إحالة رئيسي الوحدة الزراعية السابق والحالي بالحوراني بمركز فارسكور بمحافظة دمياط، حيث تضمنت المخالفات التلاعب في كشوف الحصر الزراعي وإعداد حصر مخالف للطبيعة، ما نتج عنه صرف حوالي 493 شيكارة من الأسمدة المدعمة لجهات وأشخاص لا يستحقونها.


وقرر الوزير أيضا إحالة مسئولي جمعية الصفا التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضي بمركز أبو حماد بالشرقية، فضلًا عن مسئولي المراقبة والمنطقة وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، الى النيابة العامة، حيث كشفت لجان الفحص عن مخالفات هيكلية وتشغيلية شملت: عدم وجود دورة مستندية، فضلا عن ​وجود حيازات مكررة وحيازات للقصر، ومخالفات في الحصر الزراعية، إضافة إلى ​التلاعب في صرف حوالي 495 شيكارة من الأسمدة المدعمة، إضافة إلى مخالفة شروط التسجيل والإشهار .

وتم أيضا إحالة مسئولي جمعية شرق البحيرات التابعة لمراقبة الإسماعيلية، ومسئول المراقبة إلى النيابة العامة، حيث تركزت المخالفات على منظومة كارت الفلاح والحيازات المكررة، حيث تم إدراج حصر زراعي لمساحات وهمية وصرف أسمدة مدعمة غير مستحقة بناءً على هذا الحصر، كما تم إدراج محاصيل زراعية في غير مواسمها المناسبة ضمن المنظومة، مما ترتب عليه صرف أسمدة مدعمة بدون وجه حق، كما لوحظ عدم وجود سجل لحماية الأراضي وعدم مطابقة رصيد المخزن في نهاية الموسم.

 خطط التنمية الزراعية

​ومن جهته أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على التزام وزارة الزراعة بتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية في جميع الهيئات التابعة لها، ومواجهة أي محاولات للاستيلاء على الدعم المخصص للمزارعين،  وللقطاع الزراعي أو إهدار المال العام.
وشدد فاروق على عدم التهاون مع أي ممارسات فساد تؤثر سلبًا على الفلاحين المستحقين للدعم وعلى خطط التنمية الزراعية.

علاء فاروق وزير الزراعة جمعيات زراعية الفيوم الأسمدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

المتهم

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

جريمة مقتل صاحب مكرونة ابو رجيلة

أول صور من مسرح جريمة مقتل صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

إنستاباي

تحذير عاجل من تطبيق إنستاباي لعملائه

ترشيحاتنا

Talos XXT

بسعر لا يصدق.. نسخة فيراري 599 GTB الخارقة "بعدد محدود"

هاتف Realme GT 8 Pro

بكاميرا زوم 200 ميجابكسل ..إطلاق هاتف Realme GT8 Pro

هواتف Vivo S50

بتصميم أنيق وأداء قوي .. تسريب يكشف مواصفات سلسلة Vivo S50 الجديدة

بالصور

مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني
كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني
كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 إطلالات لفتت الأنظار لـ دينا الشربيني

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

رفقة ابنه.. شاهد أحدث ظهور لأحمد فلوكس في المسجد الحرام

أحمد فلوكس رفقة ابنه
أحمد فلوكس رفقة ابنه
أحمد فلوكس رفقة ابنه

طريقة عمل طاجن الأرز المعمر باللحمة.. بنكهة مصرية أصيلة على سفرتك

طريقة عمل طاجن الأرز المعمر باللحمة
طريقة عمل طاجن الأرز المعمر باللحمة
طريقة عمل طاجن الأرز المعمر باللحمة

فيديو

وداعا المؤلف احمد عبدالله

كان أجمل الناس.. نجوم الفن ينعون مؤلف الناظر والحارة

بوستر أغنية حبيت لمصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أغنية حبيت من ألبومه الجديد بتوقيع عمرو مصطفى

إليسا

بعد طرح أغنية متخذلنيش.. إليسا تتصدر التريند

سارة سليم سحاب

بعد طرح إحساس مختلف.. سارة سحاب: حريصة على الظهور بشكل يليق بإسم والدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زلزال واشنطن السياسي.. هل تغيّر الانتخابات وجه النظام العالمي؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد