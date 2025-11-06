وهران تحتفي بالفنان منذر رياحنه في حفل تكريمي استثنائي

شهدت مدينة وهران الجزائرية ليلة مميزة خلال فعاليات الدورة الـ13 من مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، حيث تم تكريم الفنان الأردني منذر رياحنه عن مجمل أعماله الفنية المميزة التي تركت بصمة قوية في الدراما العربية، سواء التاريخية أو الاجتماعية أو البدوية.

ويُعدّ هذا التكريم هو الأول للفنان منذر رياحنه في الجزائر، وكذلك أول زيارة رسمية له إلى بلد المليون ونصف المليون شهيد، حيث لاقى ترحيبًا واسعًا وحفاوة كبيرة من الجمهور الجزائري الذي عبّر عن محبته وتقديره لأعماله ومسيرته الفنية.

وخلال حفل التكريم، تسلّم رياحنه درعه التكريمي من وزيرة الثقافة الجزائرية الدكتورة مليكة بن دودة، في أجواء غامرة بالمشاعر والتقدير.

وفي كلمته المؤثرة عقب التكريم، قال الفنان منذر رياحنه:

"حين تكون على دراية بحجم هذا التكريم، تعجز عن التعبير بالكلمات، فتلجأ للذكاء الاصطناعي الذي بدوره يعجز عن وصف هذا الشعور، فلا تجد ملجأً إلا لتاريخ هذا البلد العظيم... وعندما نقرأ عن تاريخ الجزائر نقف شامخين."

وشهد الحفل أيضًا تكريم عدد من نجوم الوطن العربي إلى جانب رياحنه، من بينهم الفنان الراحل ياسر المصري، وسيد أحمد أقومي، تقديرًا لعطائهم ومسيرتهم في عالم الفن.

ويُذكر أن الفنان منذر رياحنه يحظى بجماهيرية كبيرة في الجزائر، حيث تابعه الجمهور من خلال أعماله التاريخية المميزة التي رسخت اسمه كأحد أبرز نجوم الدراما العربية.