الأوقاف تفتتح 14 مسجدًا جديدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل – بافتتاح (١٤) مسجدًا جديدًا غدًا الجمعة ٧ نوفمبر ٢٠٢٥م، منها (٤) مساجد إنشاءً جديدًا، و(٨) مساجد إحلالًا وتجديدًا، و(٢) مسجدان صيانةً وتطويرًا.

وأعلنت الوزارة أن إجمالي ما تم افتتاحه من المساجد منذ أول يوليو ٢٠٢٥م حتى تاريخه بلغ (٢٨٦) مسجدًا، من بينها (٢١٥) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و(٧١) مسجدًا صيانةً وتطويرًا.

كما أكدت أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م وصل إلى (١٣٧٧٥) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو (٢٤) مليارًا و(٨٧) مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها هذا الأسبوع تنوعًا جغرافيًّا على مستوى الجمهورية، على النحو التالي:

محافظة الفيوم: إحلال وتجديد مسجد محمد الخطيب بقرية مناشي الخطيب – مركز الفيوم، ومسجد أبو بكر الصديق بعزبة الخمسين بقرية الغرق – مركز إطسا.

محافظة الدقهلية: إحلال وتجديد مسجد المضرب بقرية كفر الصلاحات – مركز بني عبيد.

محافظة الأقصر: إنشاء مسجد أنس بن مالك بمدينة القرنة الجديدة – مركز ومدينة القرنة، وإنشاء مسجد الشهداء بنجع غنيم بقرية المنشأة – مركز ومدينة الأقصر.

محافظة كفر الشيخ: إحلال وتجديد مسجد السلام بقرية البكاتوش – مركز قلين.

محافظة قنا: إحلال وتجديد مسجد الأمير همام بقرية العمرة – مركز أبو تشت.

محافظة الجيزة: إحلال وتجديد مسجد الأربعين بقرية أم دينار – مركز منشأة القناطر.

محافظة بني سويف: إحلال وتجديد مسجد التقوى بقرية منهرو – مركز إهناسيا، وصيانة وتطوير مسجد الحاج وهبه حميده بقرية الزرابي – مركز بني سويف.

محافظة أسوان: إحلال وتجديد مسجد السلام بنجع أبو سعده بقرية الزنيقة – مركز إدفو.

محافظة الوادي الجديد: إنشاء مسجد الصفا والمروة بقرية الهنداو – مركز الداخلة.

محافظة سوهاج: إنشاء مسجد عمر بن الخطاب بحي العجمي – مركز المنشأة.

محافظة الشرقية: صيانة وتطوير مسجد الكبير بقرية شنبارة – مركز الزقازيق.

وتؤكد وزارة الأوقاف أن هذه الافتتاحات المتتابعة تأتي في إطار خطتها الشاملة لإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا ومعنويًّا، وتوفير بيئة إيمانية وروحية تليق بقدسية المساجد، وبما يسهم في ترسيخ قيم العبادة والعلم والعمل في المجتمع.