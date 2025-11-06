قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسئولون إسرائيليون: سننزع سلاح حزب الله عنوة إذا لم يقم الجيش اللبناني بذلك
مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026
موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص
الإفراج عن هانيبال القذافي في لبنان بعد تخفيض الكفالة إلى 900 ألف دولار
آي صاغة: أوقية الذهب تتجاوز 4000 دولار بعد تراجع العملة الأمريكية
تلاعبوا في الأسمدة المدعمة.. وزير الزراعة يحيل مسئولي 4 جمعيات زراعية وموظفين عموميين للنيابة العامة
سبب استبعاد محمد صبحي من مواجهة بيراميدز في السوبر المصري
أحمد موسى يؤدي مناسك العمرة ويشارك متابعيه لحظة الأذان في بث مباشر
الأهلي يفوز على سيراميكا كليوباترا 2-1 ويتأهل لنهائي السوبر المصري
بسبب رقم واحد يا أنصاص.. الحبس عامين وكفالة ألف جنيه للفنان محمد رمضان
حظر سير السكوتر الكهربي بكافة شوارع محافظة القاهرة
بعد مأساة شبرا الخيمة.. كيف تتجنب حرائق شاحن الموبايل؟ |نصائح مهمة
ديني

الأوقاف تفتتح 14 مسجدًا جديدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل

الاوقاف
الاوقاف
عبد الرحمن محمد

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل – بافتتاح (١٤) مسجدًا جديدًا غدًا الجمعة ٧ نوفمبر ٢٠٢٥م، منها (٤) مساجد إنشاءً جديدًا، و(٨) مساجد إحلالًا وتجديدًا، و(٢) مسجدان صيانةً وتطويرًا.

وأعلنت الوزارة أن إجمالي ما تم افتتاحه من المساجد منذ أول يوليو ٢٠٢٥م حتى تاريخه بلغ (٢٨٦) مسجدًا، من بينها (٢١٥) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و(٧١) مسجدًا صيانةً وتطويرًا.

كما أكدت أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م وصل إلى (١٣٧٧٥) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو (٢٤) مليارًا و(٨٧) مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها هذا الأسبوع تنوعًا جغرافيًّا على مستوى الجمهورية، على النحو التالي:

محافظة الفيوم: إحلال وتجديد مسجد محمد الخطيب بقرية مناشي الخطيب – مركز الفيوم، ومسجد أبو بكر الصديق بعزبة الخمسين بقرية الغرق – مركز إطسا.

محافظة الدقهلية: إحلال وتجديد مسجد المضرب بقرية كفر الصلاحات – مركز بني عبيد.

محافظة الأقصر: إنشاء مسجد أنس بن مالك بمدينة القرنة الجديدة – مركز ومدينة القرنة، وإنشاء مسجد الشهداء بنجع غنيم بقرية المنشأة – مركز ومدينة الأقصر.

محافظة كفر الشيخ: إحلال وتجديد مسجد السلام بقرية البكاتوش – مركز قلين.

محافظة قنا: إحلال وتجديد مسجد الأمير همام بقرية العمرة – مركز أبو تشت.

محافظة الجيزة: إحلال وتجديد مسجد الأربعين بقرية أم دينار – مركز منشأة القناطر.

محافظة بني سويف: إحلال وتجديد مسجد التقوى بقرية منهرو – مركز إهناسيا، وصيانة وتطوير مسجد الحاج وهبه حميده بقرية الزرابي – مركز بني سويف.

محافظة أسوان: إحلال وتجديد مسجد السلام بنجع أبو سعده بقرية الزنيقة – مركز إدفو.

محافظة الوادي الجديد: إنشاء مسجد الصفا والمروة بقرية الهنداو – مركز الداخلة.

محافظة سوهاج: إنشاء مسجد عمر بن الخطاب بحي العجمي – مركز المنشأة.

محافظة الشرقية: صيانة وتطوير مسجد الكبير بقرية شنبارة – مركز الزقازيق.

وتؤكد وزارة الأوقاف أن هذه الافتتاحات المتتابعة تأتي في إطار خطتها الشاملة لإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا ومعنويًّا، وتوفير بيئة إيمانية وروحية تليق بقدسية المساجد، وبما يسهم في ترسيخ قيم العبادة والعلم والعمل في المجتمع.

وزارة الأوقاف الأوقاف اعمار بيوت الله

