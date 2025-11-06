فتوى بتحريم لعبة الشطرنج وعالم أزهري يحسم الجدل.. فيديو

علق الدكتور عبد العزير النجار، من علماء الأزهر الشريف، على فتوى صادرة عن الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، والذي أفتى فيها بتحريم لعبة الشطرنج.

وقال عبد العزيز النجار، في مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم"، إن هناك أمور في الفقه وبعض الأحكام تحتاج إلى مراجعة وغربلة، فلعبة الشطرنج اليوم أصبحت لعبة عالمية تقام لها أكبر المسابقات وأصبح لها شأن ومكان.

وأشار إلى أن لعبة الشطرنج أصبحت صنعة مثلها مثل كرة القدم، ولو قلنا أنها تلهي عن الصلاة، فكذلك باقي الألعاب تكون كذلك.

وأوضح أن ما قاله الدكتور عطية لاشين، هو رأي موجود في الفقه وربما بالنسبة له يكون هذا الرأي أرجح، فالعلماء قديما اختلفوا في حكم لعبة الشطرنج ما بين الحرام والإباحة والكراهة.

وقال عبد العزيز النجار، إن كل هذه اجتهادات يؤخذ منها ويرد، وخلاصة الأمر أن لعبة الشطرنج مباحة إذا كانت حالية من المحرمات كالقمار والميسر.