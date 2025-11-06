قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
7 أهلي ونجم زملكاوي وثنائي بيراميدزِ | قائمة أغلى 10 لاعبين في السوبر
قرار نهائي بشأن الحد الأقصى لصرف الحصص الزائدة فوق النصاب القانوني للمعلمين
​مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في حادث مروع على طريق الطور - شرم الشيخ القديم | صور
جريمة تضرب حلوان .. ننشر صور صاحب مكرونة أبو رجيلة ضحية حلمي
يوفر ألف فرصة عمل..رئيس الوزراء يفتتح مصنع لفلاتر المركبات بالعاشر
انطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية بالمؤتمر العالمي PHDC’25
درجات حافز التفوق الرياضي .. معلومات رسمية تكشف تفاصيل منحها للطلاب
الرابع هذا العام | مقتل لاعب في الإكوادور برصاصة طائشة
رئيس جامعة بورسعيد: المدن الجامعية تمثل بيتًا ثانيًا للطلاب وتوفر لهم كل مقومات الراحة
فى ذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصرية.. وزير الإنتاج الحربي: تمكين الشباب وتصعيد الكوادر النابغة لشغل مناصب قيادية.. تكريم العاملين المتميزين
اعتماد المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو انتخاب الدكتور خالد العناني مديراً عاماً للمنظمة
الفرق بين الموت الدماغي والموت الحقيقي وأيهما تترتب عليه الأحكام الشرعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الفرق بين الموت الدماغي والموت الحقيقي وأيهما تترتب عليه الأحكام الشرعية

د. عطية لاشين
د. عطية لاشين
عبد الرحمن محمد

ورد سؤال إلى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون، يقول السائل: هل الأحكام المترتبة على الموت تترتب على الموت الدماغي أم الموت القلبي؟

وأجاب الدكتور لاشين قائلًا: الحمد لله رب العالمين، قال تعالى: (والذي يميتني ثم يحيين)، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي روت عنه كتب السنة قوله: (إن للموت لسكرات).

وأوضح أستاذ الفقه عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن الوفاة تُعرّف بتعريفين، الأول هو توقف المخ تمامًا وتلفه، والثاني هو توقف القلب عن النبض. 

وفي الحالة الأولى يمكن للأطباء انتزاع الأعضاء المطلوبة من الجسم للانتفاع بها لمرضى آخرين، بينما في الحالة الثانية، أي توقف القلب عن النبض، لا تكون الأعضاء صالحة للانتفاع بها.

وأضاف الدكتور عطية لاشين أن الموت في اللغة يعني مفارقة الحياة، وهو ضدها، مستشهدًا بقوله تعالى: (ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت)، موضحًا أن المقصود هو مجيء أسباب الموت لا الموت نفسه.

وأشار إلى أن للموت مقدمات وردت في القرآن والسنة، منها "غشيه الموت" كما قال تعالى: (ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت)، وهي حالة يُشخص فيها البصر ويفقد الإنسان حركته، ثم "حضور الموت" كما ورد في قوله تعالى: (وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن)، وهي ساعة الغرغرة التي لا تُقبل فيها التوبة، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر) رواه الترمذي.

وتابع أن من مراحل الموت أيضًا "سكرة الموت"، وهي شدته وغمرته، مستدلًا بقوله تعالى: (وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد)، وبحديث السيدة عائشة رضي الله عنها الذي روته عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إن للموت سكرات).

وختم الدكتور عطية لاشين توضيحه قائلًا إن الموت الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية من إرث وقصاص ودية وبينونة وانتهاء العقود وغيرها لا يتحقق إلا بمفارقة الروح للجسد، حيث تتوقف جميع أجهزة الجسد وتنتهي مظاهر الحياة من تنفس ونبض وتماسك عضلات، مؤكدًا أن الموت الدماغي أو الإكلينيكي لا تترتب عليه هذه الأحكام.

الموت الدماغي الموت الحقيقي فقه المواريث التبرع بالأعضاء عطية لاشين أستاذ فقه الشريعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انبعاث شمسي

خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

عمر مرموش

مشاركة قصيرة وغضب.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

الاهلي

قدراته لا تؤهله.. مجدي عبد الغني يهاجم نجم الأهلي

ترشيحاتنا

تطعيم الأطفال والمراهقين ضد كوفيد

دراسة حديثة تسلط الضوء على فوائد تطعيم الأطفال والمراهقين ضد كوفيد

دراسة أمريكية: مضاد حيوي شائع قد يقلل من خطر الإصابة بالفصام

دراسة أمريكية: مضاد حيوي شائع قد يقلل من خطر الإصابة بالفصام

نزلات البرد

بدون أدوية .. علاجات منزلية لنزلات البرد

بالصور

مكتبة مصر العامة تُنظم 11 زيارة للمكتبة المتنقلة خلال شهر أكتوبر

مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..

في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

فيديو

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد