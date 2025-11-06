الأيام البيض.. حكم من نسي صيامها وهل يمكن قضاؤها؟

قالت دار الإفتاء المصرية أن من فاته صيام أحد الأيام البيض أو جميعها، يمكنه التعويض بصيام أي ثلاثة أيام أخرى من الشهر الهجري، مؤكدة أن صيامها خارج التواريخ المحددة يكون من صيام التطوع العام، لكنه لا يُحسب من الأيام البيض ذاتها.

وشددت الدار على أن هذه العبادة سنة وليست فرضًا، وبالتالي لا إثم في تركها، لكن من المستحب المواظبة عليها لما لها من فضل عظيم وأجر كبير.

وفي سياق توضيح الأحكام المتعلقة بالأيام البيض، أكد الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، أن صيام أيام 13 و14 و15 من كل شهر هجري سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من العبادات المستحبة التي حث عليها الرسول الكريم.

وخلال إجابته عن سؤال حول حكم صيام يوم واحد فقط من الأيام البيض، أوضح عثمان أن الأفضل هو صيام الثلاثة أيام كاملة، مستدلًا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام» (متفق عليه).

وأضاف أن من لم يتمكن من صيام الأيام البيض بعينها، فله أن يصوم أي ثلاثة أيام أخرى من الشهر، حيث كان أبو هريرة يقول: «لا أبالي من أي أيام الشهر صمت»، ما يدل على جواز استبدالها بغيرها عند تعذر الالتزام بها.

كما أوضح أن صيام هذه الأيام يجوز أن يكون متفرقًا أو متتابعًا، إذ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانًا يصوم أيامًا متفرقة من الشهر.

واختتمت دار الإفتاء تأكيدها بأن المواظبة على صيام الأيام البيض من أبواب الخير العظيمة، وأن فيها فضلًا كبيرًا واتباعًا للسنة، لكنها تظل من التطوع الذي لا حرج في تركه لمن لا يستطيع أو ينسى.





