قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حزب الله: نؤكد حقنا ‏المشروع في مقاومة الاحتلال والوقوف إلى جانب جيشنا
مصر تدخل خط استثمار الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات البيئية
الري: إطلاق تجريبي لمنظومة المتغيرات المكانية لرصد المخالفات بـ التابلت
جوع ومقابر جماعية .. كوارث مفزعة في السودان
الأيام البيض.. حكم من نسي صيامها وهل يمكن قضاؤها؟
غيابات مؤثرة في الزمالك قبل مواجهة بيراميدز بالسوبر المصري
باختيار مؤتمر اليونسكو | العناني مديرًا للمنظمة بعدد أسواق غير مسبوق
عبدالرؤوف يستقر على تشكيل الزمالك لموقعة بيراميدز في كأس السوبر
بيراميدز جاهز لموقعة الزمالك في السوبر.. يورتشيتش يستقر على التشكيل المتوقع
قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر
الأرصاد: طقس خريفي دافئ نهارًا وبارد ليلًا.. وتحذيرات من شبورة وأمطار الأيام المقبلة
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز الكذب لإنهاء خلاف عائلي ؟.. أمين الفتوى يوضح الضوابط الشرعية

حكم الكذب لإنهاء خلاف بين متخاصمين
حكم الكذب لإنهاء خلاف بين متخاصمين
عبد الرحمن محمد

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الحلفان كذبا للصلح بين الناس، حيث أكد الشيخ أحمد العوضي، أمين الفتوى، أن الله سبحانه وتعالى نهى عن اتخاذ اسمه وسيلة للأيمان الباطلة بقوله تعالى: «وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ»، مشيرًا إلى أنه ينبغي لمَن يسعى للصلح أن يفعل ذلك دون حلف، كما نصح في فيديو نشرته دار الإفتاء على «يوتيوب».

وفي سؤالٍ آخر حول جواز الكذب لجبر خاطر شخص أو إخفاء صدقة، رد الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى، موضحًا أن النبي  نفى أن يكون المؤمن كذابًا، وأن الكذب من أبشع الذنوب شأنه شأن ترك الصلاة، وأن كلاهما من الكبائر.

 وأشار إلى قاعدة شرعية مفادها أن بعض المعاني الكلية يشترك فيها أكثر من ذنب، فلا تفاضل بين الكذب وترك الصلاة من حيث البشاعة.

وفي سياق متصل، أكد عبد السميع أن الكذب لا يجوز إلا للضرورة، ومنها الإصلاح بين المتخاصمين أو جبر خاطر الأم أو التعامل بين الأزواج، مشيرًا إلى أن «المعاريض مندوحة عن الكذب» وأن الفطنة والذكاء كافية لتحقيق المطلوب دون الوقوع في الحرام، مقترحًا قول عبارة: «والله أقول الحق» ثم التعبير بما يرضي الطرف الآخر دون إفصاح كامل يسبب ضررًا أو غضبًا.

أما عن الكذب بغرض إخفاء الصدقة، فقد أكد جمهور العلماء ، أنه لا يجوز الكذب لإخفاء الصدقة، موضحًا أن الشريعة لم تُبح الكذب إلا في ثلاث حالات محددة: إنقاذ نفس بريئة من القتل، أو تضليل العدو، أو الحفاظ على الحياة الزوجية.

وأوضح العلماء أنه لا يجوز الكذب وحسبت عليك، لانه أنه ليس بالضروري أن تكون الصدقة بمبلغ كبير، المهم أن تكون خالصة لوجه الله تعالى ولو كانت بشق تمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تتوب وتستغفر الله على هذا الذنب وستقبل صدقتك إن شاء الله.

 

دار الإفتاء الحلف كذبا جبر الخواطر إخفاء الصدقة الكذب في الشرع الصلح بين الناس أحمد العوضي محمد عبد السميع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انبعاث شمسي

خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض

عوض تاج الدين

اللي يصاب بالبرد يجلس في البيت.. عوض تاج الدين يوجه رسالة للطلاب

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

عمر مرموش

مشاركة قصيرة وغضب.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر بختام التعاملات اليوم

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

ترشيحاتنا

محمد سامي

محمد سامي يثير الجدل بشأن مسلسله الجديد 8 طلقات

أبطال مرحبا دولة

أبطال المسلسل اللبناني مرحبا دولة يشاهدون السادة الأفاضل في جولتهم بالقاهرة

قصر الباشا

تعرف على إيرادات فيلم"قصر الباشا" في أولي أيام عرضه

بالصور

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..

في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة

طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة
طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة
طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة

فيديو

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد