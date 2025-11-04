قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال الإسرائيلي يفجر منزلًا في مدينة ميس الجبل اللبنانية
برج السرطان.. حظك اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 : إطلاق مشاريع جديدة
السيطرة على حريق شب فى مول شهير بالعبور
ماذا كان يقول النبي في الصباح؟.. 19 دعاء يملأ يومك بالأرزاق
حكم غزة حتى 2027.. تفاصيل مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن
السياحة والآثار تعلن قرعة الحج السياحي 2026 .. اليوم
هاني رمزي: الأهلي يملك الأسماء ويفتقد الروح والفاعلية الهجومية
سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025
حال فوز ممداني بانتخابات العمدة.. ترامب يهدد بتقييد التمويل الفيدرالي لنيويورك
الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة.. تفاصيل
محمد أبوالعلا: الفائز من لقاء الزمالك مع بيراميدز سيتوج بالسوبر المصري
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الحكم الشرعي في لعب الشطرنج.. عطية لاشين يوضح

حكم لعب الشطرنج
حكم لعب الشطرنج
عبد الرحمن محمد

ورد سؤال إلى د. عطية لاشين أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون يقول السائل: ما الحكم الشرعي في لعب الشطرنج؟

وأجاب د. لاشين عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك، موضحًا أن الإنسان مأمور بصرف وقته واستثماره فيما يعود عليه بالنفع في دينه ودنياه، لأنه مسؤول أمام الله عز وجل عن هذا الوقت الذي وهبه له. واستشهد بقول الله تعالى: (فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين)، وقوله سبحانه: (وقفوهم إنهم مسؤولون)، وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لن تزولا قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه...".

وأشار أستاذ الفقه المقارن إلى أن الإسلام حرص على حفظ الضروريات الخمس وهي الدين، والنفس، والعقل، والمال، والعرض، وصيانتها من كل ما يفسدها أو يشغل الإنسان عن ذكر الله. 

 واستدل بقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون)، موضحًا أن المقصود بالميسر هو القمار، كما فسره مجاهد وعطاء وابن عباس وغيرهم.

وأضاف أن كل ما يُلهي عن ذكر الله وعن الصلاة يدخل في حكم الميسر، حتى الألعاب التي شابهت النرد، مستشهدًا بحديث بريدة بن الحصيب الأسلمي الذي رواه الإمام مسلم: "من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه".

وتابع د. لاشين أن عبد الله بن عمر وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهما عدّا الشطرنج من الميسر، ونص على تحريمه الأئمة مالك وأبو حنيفة وأحمد، لما فيه من لهو يشغل الإنسان عن العبادة وذكر الله، فضلًا عن أنه قد يسبب القطيعة والبغضاء بين الناس.

وأكد أن الآية الكريمة بينت الأضرار الاجتماعية والروحية للميسر، إذ يؤدي إلى قطع الصلات، وانتهاك الحرمات، وسفك الدماء، كما يورث قسوة القلب ويضعف صلة العبد بربه.

واختتم أستاذ الفقه المقارن فتواه قائلًا: إن لعب الشطرنج يظل محرمًا شرعًا، سواء كان على مال أو على مشروب أو من دون ذلك. 


 

عطية لاشين الشطرنج القمار دار الإفتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السوبرانو الفنانة المصرية العالمية شيرين أحمد طارق،

شائعات مجنونة.. السوبرانو شيرين أحمد طارق ترد على شائعة دعمها "للرينبو"

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا يطبق 5 نوفمبر

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأثنين في مصر.. سعر عيار 21 بكام؟

أسعار السجائر الآن في الأسواق .. اعرف أسعار المحلي والمستورد

أسعار السجائر الآن في الأسواق.. اعرف أسعار المحلي والمستورد

الشيخ مصطفى العدوي

إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025 في مصر

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

زيت للشعر

زيت سحري لتطويل الشعر بسرعة وفعالية

موظفات البنك

تزامنا مع شهر التوعية بسرطان الثدي.. البنك الأهلي الكويتي ينظم ندوة توعوية

5 فواكه تساعد على التحكم في ارتفاع حمض البوليك

5 فواكه تساعد على التحكم في ارتفاع حمض اليوريك

بالصور

.. الوحدة المرورية الأكثر اصدار للتراخيص لشهر أكتوبر .. تفاصيل

الوحدة المرورية
الوحدة المرورية
الوحدة المرورية

مكسرات رخيصة قيمتها غالية.. فوائد الفول السوداني على صحة الجسم والعقل

فوائد وأضرار الفول السوداني
فوائد وأضرار الفول السوداني
فوائد وأضرار الفول السوداني

أكثر السيارات الكهربائية ترخيصا في مصر .. تفاصيل

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

فيديو

إسعاف بورش

ضجة بورش الإسعاف في افتتاح المتحف.. والهيئة توضح الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد