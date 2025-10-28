قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيسة وزراء اليابان تعلن نيتها ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 صحيا ومهنيا وعاطفيا
محكمة العدل الأوروبية تصنف الحيوانات الأليفة كأمتعة على متن الطائرات
ما حقيقة حديث «قسمت يوم القيامة بيني وبينك نصفين»؟.. عطية لاشين يحسم الجدل
بعد مأساة طفلة العرسة.. القوارض تهاجم قرى في سوهاج وسط صرخات الأهالي
500 ألف دولار.. طلبات الأهلي للموافقة على رحيل ديانج في يناير
إسرائيل تدرس 5 خيارات إذا رفضت حماس تسليم رفات باقي الرهائن
بيتهموني بتضييع الوقت.. عمرو أديب يكشف عن مشكلة يتعرض لها من 30 سنة
سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر
حاضنة جامعة حلوان Biocluster تطلق الدورة الثالثة لاحتضان الشركات الناشئة
سرق حقيبة فتاة أجنبية بالقاهرة.. سائق بتطبيق نقل شهير يواجه هذه العقوبة
تلقي الشكاوى والبلاغات.. مهام واختصاصات جهاز حماية المستهلك وفقا للقانون
ديني

ما حقيقة حديث «قسمت يوم القيامة بيني وبينك نصفين»؟.. عطية لاشين يحسم الجدل

عبد الرحمن محمد

ورد سؤال إلى د. عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون، يقول السائل: ما صحة حديث "قسمت يوم القيامة بيني وبينك نصفين"؟.

وأجاب د. لاشين قائلاً: إن هذا الحديث لا يصح عن النبي- صلى الله عليه وسلم-، ولا وجود له في كتب السنة المعروفة، مؤكدًا ضرورة التثبت من كل ما يُنسب إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم-، استنادًا إلى قوله- تعالى-: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين).

وأوضح د. لاشين، أن الدين لا يُبنى على الظنون أو الروايات غير الموثوقة؛ لأن عصر تدوين الأحاديث قد انتهى منذ زمن، ووُضعت فيه القواعد الدقيقة التي تُميز بين الصحيح والضعيف والموضوع، مشيرًا إلى أن ما يُعرف بهذا الحديث لا أصل له، وأنه أشبه بالخرافات التي تداولها بعض الوعاظ دون سند.

وأضاف أن أحد الأساتذة المتخصصين في علم الحديث أكد له أن هذا النص لم يرد في أي مصدر موثوق من دواوين السنة، وأنه لا يختلف في وضعه عن القصص الموضوعة مثل "خلع النعل" ليلة المعراج، والتي أنكرها كبار العلماء مثل عبد الحي اللكنوي وأحمد المقرئ المالكي والزرقاني، واعتبروها روايات باطلة.

وأشار د. لاشين إلى أن مضمون هذا الحديث المزعوم يتعارض مع نصوص قرآنية صريحة تؤكد انفراد الله بالمُلك والسلطان يوم القيامة، ومنها قوله- تعالى-: (لمن الملك اليوم لله الواحد القهار)، وقوله- تعالى-: (يوم لا تملك نفس لنفس شيئًا والأمر يومئذٍ لله)، مؤكدًا أن هذا الحديث يثبت شِركة بين الله ورسوله، وهو ما لا يجوز شرعًا ولا عقلاً، لأن الله وحده المتصرف في ملكه، لا شريك له في أمره.

واختتم د. لاشين تصريحه بالتأكيد أنه على المسلمين أن يتحرّوا الدقة فيما يُنسب إلى النبي- صلى الله عليه وسلم-، وألا يُضيفوا إلى الدين ما ليس منه، لقوله- تعالى-: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينًا).

للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.. وزير العمل: هنزل على رأس حملة تفتيش على الشركات الأربعاء والخميس

والد ضحايا جريمة الهرم يفجر مفاجأة في الجنازة: بنتي سليمة لم تتعرض لاعتداء

4 نعوش وحضور غفير.. لحظة تشييع جنازة ضحايا جريمة الهرم.. فيديو وصور

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28-10-2025

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بمحلات الصاغة

ساعداه في نقل الطفلين.. التحقيق مع صديق المتهم وسائق التوك توك في جريمة الهرم

اختراق بيانات ضخم.. تأكيد تسريب كلمات مرور لحسابات Gmail ضمن 183 مليون حساب

التعليم تنفي إلغاء التقييمات الأسبوعية في المدارس العام المقبل

التحقيق مع الرئيس العراقي .. أول ظهور درامي لشخصية صدام حسين في مسلسل يجسد لحظاته الأخيرة

أعلنتها التضامن الاجتماعي.. تفاصيل وشروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026

بعد إضافة عبوة جديدة.. أسعار زيت الطعام والسلع التموينية في البطاقات

المستهلك توقف عن الشراء.. خبير يوضح سبب تباطؤ مبيعات سوق السيارات

سبب عدم انخفاض أسعار السيارات المستعملة رغم تراجع الزيرو.. خبير يكشف

احمد سعد يشعل حفله بمدينة أكتوبر وسط حضور كبير

بعد إعلان عرضه.. تفاصيل مشاركة مهرة مدحت بمسلسل كارثة طبيعة بطولة محمد سلام

انفصل عنها وعاد لها بعد مرضها.. قصة ياسر فرج ومأساة رحيل زوجته

موسم زواج النجوم.. منة شلبي تتصدر المشهد واحتفالات متتالية تهز الوسط الفني

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

