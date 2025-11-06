خبيرة في الشئون الأفريقية: قوى ظلامية وراء ما يحدث بالسودان للاستيلاء على ثرواتها.. فيديو

قالت الدكتورة هبة البشبيشي، خبيرة الشئون الإفريقية، إن الوضع الإنساني متفاقم جدا وهناك أزمة كبيرة في السودان، والطرفان في السودان لا يوجد بينهما استجابة لوقف القتال بينهما.

وأضافت هبة البشبيشي، في مداخلة هاتفية مع قناة "الحدث اليوم"، أن السودان في مجاعة والحالة الإنسانية أكثر من صعبة، فالكلمات لا تكفي لوصف الوضع الإنساني لما يحدث في السودان.

وتابع: توقعي عن صمت العالم عن ما يحدث في السودان، هو حالة استنزاف للثروات السودانية، فالسودان دولة غنية كان يقال عنها بأنها سلة غذاء العالم، وغنية جدا بمعدن الذهب.

وأشار إلى أن هناك حالة طمع في ثروات السودان، وهناك قوى دولية ظلامية يهمها أن يعيش السودان في هذا العذاب والتفرقة والانقسام حتى يتم الاستيلاء على الثروات بشكل ممنهج.