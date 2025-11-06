قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قوات الدعم السريع تعلن موافقتها على هدنة إنسانية بالسودان

أعلنت قوات الدعم السريع، اليوم الخميس موافقتها على مقترح اللجنة الرباعية الدولية للهدنة في السودان.

هدنة في السودان

وأوضحت قوات الدعم السريع أن هذه الموافقة تأتي لضمان معالجة الآثار الإنسانية الكارثية الناجمة عن الحرب وتعزيز حماية المدنيين وإدخال المساعدات.

وأشارت إلى أنه تطلع لتنفيذ مقترح الرباعية الدولية لتطبيق هدنة فورا، ومناقشة وقف الأعمال العدائية.

وأكدت الدعم السريع، أنها مستعدة لمناقشة سبل معالجة جذور الصراع بالسودان.

سيطرة الدعم السريع على الفاشر

يأتي ذلك بعد التصعيد الجاري في السودان بعد سيطرة الدعم السريع على مدينة الفاشر في ولاية دارفور، بعد حصار دام أكثر من عام ونصف.

وارتكبت قوات الدعم السريع انتهاكات وجرائم حرب ضد سكان مدينة الفاشر، ونفذت إعدامات في شوارع المدينة التي امتلأت بالجثث.

يذكر أن قوات الدعم السريع تقاتل ضد الجيش السوداني منذ منتصف أبريل 2023 وتسببت الحرب في أكبر أزمة إنسانية في العالم.

