السفير أحمد خطابي: ملتقى الإعلام العربي الصيني أصبح منصة حقيقية للابتكار

أكد السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، أن أعمال الدورة السابعة للملتقى الإعلامي العربي الصيني التي اختتمت فعالياتها بمدينة تشونغنتشيغ، جرت في مناخ من النقاش المهني البناء مثمنا التوصيات التي تضمنها البيان الختامي الصادر عن الدورة.

وأضاف أن هذا الملتقى أصبح يشكل فضاء حقيقيا للحوار والتبادل والتشجيع على الابتكار في المجال السمعي - البصري ومنصة لتبادل المحتوى الإعلامي والانفتاح على التجربة الصينية المتطورة في الاستخدامات التكنولوجية والرقمية والذكاء الاصطناعي مشيرا إلى تنوع وثراء رصيد هذا الملتقى بما يزيد عن 50 اتفاقية وبرنامج للتعاون في مختلف التخصصات الإعلامية.

وأكد السفير خطابي، حرص قطاع الإعلام والاتصال وهيئة الدولة للإذاعة والتلفزيون بجمهورية الصين الشعبية على متابعة تنفيذ مقتضيات مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في ديسمبر 2023 برؤية متجددة ومنفتحة بما يتلاءم مع الطموحات المشتركة وبما يكرس دور الإعلام في الدفع بالمسار الشامل للشراكة الاستراتجية العربية - الصينية وخاصة في نطاق منتدى التعاون العربي الصيني مشيدا بما بذلته هذه الهيئة وحكومة مدينة تشونغشينغ من جهود تنظيمية مميزة لانجاح الدورة .