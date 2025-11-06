التصريح بدفن ضحايا حريق شقة بيجام بشبرا الخيمة

صرحت جهات التحقيق المختصة في القليوبية بدفن جثامين ضحايا حريق شقة بيجام بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية وانتهاء اعمال الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، على أن يتم تشييع الجثامين إلى مثواهم الأخير بمقابر باب الوزير في القاهرة.

وكان تلقى اللواء أشرف الجندي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية ببيجام، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها للعقارات المجاورة.

وتم نقل الجثامين إلى مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة، فيما كشفت المعاينة الأولية أن الحريق التهم محتويات الشقة بالكامل، وأن حالات الوفاة نتجت عن الاختناق نتيجة كثافة الدخان.

كما حرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لتولي التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.